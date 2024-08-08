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Экс-глава Минфина спрогнозировал уровень инфляция в РФ в 2024 и 2025 годах
Экс-глава Минфина спрогнозировал уровень инфляция в РФ в 2024 и 2025 годах - 08.08.2024, ПРАЙМ
Экс-глава Минфина спрогнозировал уровень инфляция в РФ в 2024 и 2025 годах
Инфляция в России по итогам текущего года составит 7-7,5%, а в следующем году замедлится до уровня больше 5%, что все еще выше таргета ЦБ, поделился прогнозом в | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:57+0300
2024-08-08T18:57+0300
2024-08-08T18:57+0300
экономика
россия
прогноз
михаил задорнов
инфляция в россии
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года составит 7-7,5%, а в следующем году замедлится до уровня больше 5%, что все еще выше таргета ЦБ, поделился прогнозом в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "По итогам года жду 7-7,5%, пока ситуация развивается так. В следующем году, думаю, инфляция будет выше 5%", - прокомментировал он вопрос о сроках возвращения инфляции к целевому уровню. Задорнов добавил, что есть два фактора инфляции, которые "встроены" в нее и с которыми сложно справиться. Во-первых, это стоимость труда, которая будет продолжать расти. Во-вторых, это логистические издержки, которые из-за санкций остаются высокими. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2024 году составит 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%. По данным Росстата, в июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.
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россия, прогноз, михаил задорнов, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, прогноз, Михаил Задорнов, инфляция в России
Экс-глава Минфина спрогнозировал уровень инфляция в РФ в 2024 и 2025 годах
Задорнов: инфляция в РФ в этом году составит 7-7,5%, а в 2025 году будет выше 5%
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года составит 7-7,5%, а в следующем году замедлится до уровня больше 5%, что все еще выше таргета ЦБ, поделился прогнозом в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.
"По итогам года жду 7-7,5%, пока ситуация развивается так. В следующем году, думаю, инфляция будет выше 5%", - прокомментировал он вопрос о сроках возвращения инфляции к целевому уровню.
Задорнов добавил, что есть два фактора инфляции, которые "встроены" в нее и с которыми сложно справиться. Во-первых, это стоимость труда, которая будет продолжать расти. Во-вторых, это логистические издержки, которые из-за санкций остаются высокими.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2024 году составит 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%. По данным Росстата, в июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.
Экс-глава Минфина предсказал судьбу замороженных российских активов