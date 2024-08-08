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ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России - 08.08.2024, ПРАЙМ
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ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России
ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России - 08.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России
ВТБ с 8 августа запускает ипотечное кредитование в новых российских регионах, сообщает пресс-служба банка. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:33+0300
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втб
ипотека
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 8 августа запускает ипотечное кредитование в новых российских регионах, сообщает пресс-служба банка. Предусматривается возможность подачи заявки на кредит через партнеров банка, на сайте или в офисе ВТБ. Клиентам ВТБ, как указывается, доступна покупка в новых регионах квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках по базовым условиям банка. "С 8 августа клиенты могут получить ипотеку в ВТБ на покупку жилья в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении ВТБ. "На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%", - приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках Виктора Шипа. В начале июля ВТБ расширил географию офисной сети, открыв два отделения в Луганске. Банк предлагает полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для физических лиц и предпринимателей республики. До конца 2024 года ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.
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втб, ипотека, новые регионы рф
ВТБ, ипотека, новые регионы РФ
12:33 08.08.2024 (обновлено: 12:34 08.08.2024)
 
ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России

С 8 августа ВТБ запустит ипотечное кредитование в новых регионах России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 8 августа запускает ипотечное кредитование в новых российских регионах, сообщает пресс-служба банка.
Предусматривается возможность подачи заявки на кредит через партнеров банка, на сайте или в офисе ВТБ. Клиентам ВТБ, как указывается, доступна покупка в новых регионах квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках по базовым условиям банка.
"С 8 августа клиенты могут получить ипотеку в ВТБ на покупку жилья в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении ВТБ.
"На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%", - приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках Виктора Шипа.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки Банка России
12:25
В начале июля ВТБ расширил географию офисной сети, открыв два отделения в Луганске. Банк предлагает полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для физических лиц и предпринимателей республики. До конца 2024 года ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.
 
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