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ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России

ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России - 08.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ запустит ипотеку в новых регионах России

ВТБ с 8 августа запускает ипотечное кредитование в новых российских регионах, сообщает пресс-служба банка. | 08.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-08T12:33+0300

2024-08-08T12:34+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 8 августа запускает ипотечное кредитование в новых российских регионах, сообщает пресс-служба банка. Предусматривается возможность подачи заявки на кредит через партнеров банка, на сайте или в офисе ВТБ. Клиентам ВТБ, как указывается, доступна покупка в новых регионах квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках по базовым условиям банка. "С 8 августа клиенты могут получить ипотеку в ВТБ на покупку жилья в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении ВТБ. "На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%", - приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках Виктора Шипа. В начале июля ВТБ расширил географию офисной сети, открыв два отделения в Луганске. Банк предлагает полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для физических лиц и предпринимателей республики. До конца 2024 года ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.

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