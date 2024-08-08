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Апелляция одобрила отказ в пересмотре иска к Natura Siberica из-за пожара

Апелляция одобрила отказ в пересмотре иска к Natura Siberica из-за пожара - 08.08.2024, ПРАЙМ

Апелляция одобрила отказ в пересмотре иска к Natura Siberica из-за пожара

Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, повторно отказавшим Дмитровскому опытному заводу алюминиевой и комбинированной ленты... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T17:55+0300

2024-08-08T17:55+0300

2024-08-08T17:55+0300

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иск

суд

natura siberica

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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, повторно отказавшим Дмитровскому опытному заводу алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховщику "Ингосстрах" в пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым отказал им во взыскании более 3,8 миллиарда рублей с головной структуры группы, выпускающей косметику Natura Siberica. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу истцов на вынесенное в марте определение арбитражного суда Московской области. Спор связан с пожаром 2020 года в корпусе, который Natura Siberica арендовала у ДОЗАКЛа. Сначала суды двух инстанций частично удовлетворили иск. Они согласились с истцами, что причиной пожара стали сварочные работы арендатора – в цеху обнаружили остатки сварочного аппарата. Окружной суд этот вывод отверг, отметив, что на месте пожара не было "огарков электродов различной длины… рукоятки держателя электродов". При повторном рассмотрении три инстанции в 2022-2023 годах иск отклонили. Они указали, что в отсутствие акта разграничения эксплуатационной ответственности, который был предусмотрен договором аренды, но который стороны так и не подписали, по общим правилами риск случайной гибели имущества несет собственник. Истцы в апреле 2023 года попросили пересмотреть дело по новым обстоятельствам, назвав таковыми выводы арбитражного суда Москвы в другом деле – по иску еще одного арендатора к Natura Siberica. В том деле эксперт отверг сварочные работы как причину пожара, но суд назвал его поведение "непоследовательным и противоречивым, а также свидетельствующим о неполноте, необоснованности экспертного исследования". Вновь открывшимся обстоятельством истцы считают материалы уголовного дела, где двоим сотрудникам ответчика ООО "Первое решение" предъявили обвинения в преступной небрежности и несоблюдении мер пожарной безопасности при сварочных работах. Дело прекратили из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности. Оба судебных акта – о прекращении арбитражного дела и уголовного дела – суды двух инстанций не признали новыми обстоятельствами и основанием для пересмотра дела. Однако суд округа в апреле этого года посчитал, что эти "выводы… сделаны преждевременно". Повторно рассмотрев доводы истцов, первая инстанция снова им отказала, так как приведенные обстоятельства не являются новыми и вновь открывшимися по закону и не положены в основание оспариваемого решения. В частности, материалы уголовного дела были известны и исследованы, пояснил суд в новом определении.

https://1prime.ru/20240807/sud-850715672.html

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россия, бизнес, иск, суд, natura siberica