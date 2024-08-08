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В России упростили порядок передачи участков для ИЖС

В России упростили порядок передачи участков для ИЖС - 08.08.2024, ПРАЙМ

В России упростили порядок передачи участков для ИЖС

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:51+0300

2024-08-08T22:51+0300

2024-08-08T22:51+0300

экономика

россия

закон

ижс

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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом исключается применение порядка торгов при предоставлении земли гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления хозяйством его деятельности. Закрепляется перечень случаев, когда не применяются особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240808/skhema-850760899.html

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россия, закон, ижс