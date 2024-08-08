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В России упростили порядок передачи участков для ИЖС - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В России упростили порядок передачи участков для ИЖС
В России упростили порядок передачи участков для ИЖС - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России упростили порядок передачи участков для ИЖС
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:51+0300
2024-08-08T22:51+0300
экономика
россия
закон
ижс
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом исключается применение порядка торгов при предоставлении земли гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления хозяйством его деятельности. Закрепляется перечень случаев, когда не применяются особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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россия, закон, ижс
Экономика, РОССИЯ, закон, ИЖС
22:51 08.08.2024
 
В России упростили порядок передачи участков для ИЖС

Путин подписал закон об упрощении передачи участков для ИЖС

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом исключается применение порядка торгов при предоставлении земли гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления хозяйством его деятельности.
Закрепляется перечень случаев, когда не применяются особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Дома в селе Вирма Беломорского района Карелии - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Россиянам упростили подготовку схемы расположения земельного участка
22:14
 
ЭкономикаРОССИЯзаконИЖС
 
 
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