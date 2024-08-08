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Кулеба заподозрил сговор африканских государств в изоляции Украины

Кулеба заподозрил сговор африканских государств в изоляции Украины - 08.08.2024, ПРАЙМ

Кулеба заподозрил сговор африканских государств в изоляции Украины

Действия африканских государств свидетельствуют о попытке африканских правительств изолировать Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:31+0300

2024-08-08T16:31+0300

2024-08-08T16:33+0300

политика

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африка

дипломатические отношения

изоляция

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Действия африканских государств свидетельствуют о попытке африканских правительств изолировать Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В рамках турне по африканским государствам, которое началось 4 августа, глава украинского МИД уже посетил Малави и Замбию. Во время своего пребывания на Маврикии он раскритиковал решение Мали прекратить дипломатические отношения с Киевом, сообщает новостное издание Bloomberg."Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, подводит нас к выводу о том, что это скоординированные меры (по изоляции Украины)", - передает издание слова Кулебы. Представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что ранее правительство переходного периода Республики Мали заявило о разрыве отношений с Киевом. По ее словам, "поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц (пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, посол в Сенегале Юрий Пивоваров) относительно предоставления Киевом содействия террористическим силам, осуществившим в конце июля на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих". Позже стало известно, что Нигер принял такое же решение.Захарова также уточнила, что действия Киева на "втором фронте" в Африке демонстрируют террористическую сущность режима.

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украина, африка, дипломатические отношения, изоляция