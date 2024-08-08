https://1prime.ru/20240808/izolyatsiya-850747633.html
Кулеба заподозрил сговор африканских государств в изоляции Украины
Кулеба заподозрил сговор африканских государств в изоляции Украины - 08.08.2024, ПРАЙМ
Кулеба заподозрил сговор африканских государств в изоляции Украины
Действия африканских государств свидетельствуют о попытке африканских правительств изолировать Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:31+0300
2024-08-08T16:31+0300
2024-08-08T16:33+0300
политика
украина
африка
дипломатические отношения
изоляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8dfc5df6dc151ea63fdc222fa6f539c1.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Действия африканских государств свидетельствуют о попытке африканских правительств изолировать Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В рамках турне по африканским государствам, которое началось 4 августа, глава украинского МИД уже посетил Малави и Замбию. Во время своего пребывания на Маврикии он раскритиковал решение Мали прекратить дипломатические отношения с Киевом, сообщает новостное издание Bloomberg."Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, подводит нас к выводу о том, что это скоординированные меры (по изоляции Украины)", - передает издание слова Кулебы. Представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что ранее правительство переходного периода Республики Мали заявило о разрыве отношений с Киевом. По ее словам, "поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц (пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, посол в Сенегале Юрий Пивоваров) относительно предоставления Киевом содействия террористическим силам, осуществившим в конце июля на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих". Позже стало известно, что Нигер принял такое же решение.Захарова также уточнила, что действия Киева на "втором фронте" в Африке демонстрируют террористическую сущность режима.
https://1prime.ru/20240808/podolyak-850739639.html
украина
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_d3cff4d46323df43ec6fbe6d86cf22b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, африка, дипломатические отношения, изоляция
Политика, УКРАИНА, АФРИКА, дипломатические отношения, изоляция
Кулеба заподозрил сговор африканских государств в изоляции Украины
СМИ: Кулеба во время турне по Африке увидел в действиях стран попытку изолировать Киев
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Действия африканских государств свидетельствуют о попытке африканских правительств изолировать Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В рамках турне по африканским государствам, которое началось 4 августа, глава украинского МИД уже посетил Малави и Замбию. Во время своего пребывания на Маврикии он раскритиковал решение Мали прекратить дипломатические отношения с Киевом, сообщает новостное издание Bloomberg.
"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, подводит нас к выводу о том, что это скоординированные меры (по изоляции Украины)", - передает издание слова Кулебы.
Представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что ранее правительство переходного периода Республики Мали заявило о разрыве отношений с Киевом. По ее словам, "поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц (пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, посол в Сенегале Юрий Пивоваров) относительно предоставления Киевом содействия террористическим силам, осуществившим в конце июля на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих". Позже стало известно, что Нигер принял такое же решение.
Пугать русских. В Киеве объяснили, зачем атакуют Курскую область
Захарова также уточнила, что действия Киева на "втором фронте" в Африке демонстрируют террористическую сущность режима.