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Путин подписал закон, расширяющий применение онлайн-касс

Путин подписал закон, расширяющий применение онлайн-касс - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон, расширяющий применение онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение онлайн-касс на розничных рынках, ярмарках и выставках и усиливающий контроль в этой... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:22+0300

2024-08-08T21:22+0300

2024-08-08T21:22+0300

экономика

россия

закон

кассы

рынки

ярмарки

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение онлайн-касс на розничных рынках, ярмарках и выставках и усиливающий контроль в этой сфере. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ расширяет основания для применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках и дает возможность проверить факт ее регистрации на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом ограничивается круг лиц, которые вправе не применять ККТ на розничных рынках, ярмарках и выставках. Так, от обязанности применять ККТ освобождаются организации и индивидуальные предприниматели (ИП), уплачивающие единый сельхозналог, при торговле продовольственными товарами не более чем с трех торговых мест. Но при условии, что совокупная площадь торговых мест на розничном рынке, ярмарке, выставке, включая места для хранения товаров, не превышает 15 квадратных метров. Сельскохозяйственные потребкооперативы (за исключением кредитных) не будут применять ККТ на розничных рынках, ярмарках и выставках в первые полгода действия закона. А ИП, применяющим патентную систему налогообложения и занимающимся некоторыми видами деятельности, разрешается не использовать ККТ на ярмарках выходного дня с общим числом торговых мест не более 50. Это касается ИП, которые оказывают услуги общепита; занимаются розничной торговлей через объекты стационарной (когда нет торговых залов) и нестационарной торговой сети; изготавливают и ремонтируют металлическую галантерею, ключи, номерные знаки, указатели улиц; производят изделия народных художественных промыслов, кожу и кожаные изделия; а также занимаются звукозаписью и изданием музыкальных произведений. Льгота также распространяется на ИП, занимающихся охотой, рыболовством и рыбоводством; сбором и заготовкой грибов, ягод, валежника, лекарственных растений; растениеводством и животноводством; производством молочной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, муки и крупы; переработкой и консервированием фруктов и овощей. Закон также обязывает управляющие рынком компании ежемесячно проверять на официальном сайте ФНС сведения о регистрации ККТ и о применяемой торговцами системе налогообложения. Если УК обнаружит, что кассы нет, когда ее применение обязательно, она должна приостановить торговлю и предложить устранить нарушение. Если торговец этого не сделает в течение 15 дней, ему откажут в предоставлении торгового места. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. При этом требование указывать в кассовом чеке наименование товара и его количество для организаций или ИП, которые ранее могли не применять ККТ, начнет действовать с 1 января 2026 года. А сельскохозяйственные потребкооперативы смогут не применять ККТ до 1 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20240808/kkt-850755907.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, кассы, рынки, ярмарки