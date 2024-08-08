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В России упростили порядок регистрации контрольно-кассовой техники

В России упростили порядок регистрации контрольно-кассовой техники - 08.08.2024, ПРАЙМ

В России упростили порядок регистрации контрольно-кассовой техники

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Соответствующий документ размещен на... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:15+0300

2024-08-08T20:15+0300

2024-08-08T20:15+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вводит три новых способа подачи заявлений на регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета контрольно-кассовой техники: в личном кабинете на портале госуслуг, через изготовителя ККТ и оператора фискальных данных. Одновременно вдвое – до пяти рабочих дней – сокращается срок оказания Федеральной налоговой службой (ФНС) услуг по регистрации, перерегистрации и снятию с учета ККТ. Кроме того, закон обязывает изготовителей такой техники проходить экспертизу новых моделей в экспертной организации и устанавливает требования к таким организациям. Также вводится возможность передавать кассовый чек покупателю (клиенту) через информационный ресурс ФНС "Мои чеки онлайн", предназначенный для хранения электронных чеков. Закон также совершенствует систему контроля для предотвращения неправомерного использования ККТ через подставных лиц или при передаче аппарата другому лицу без снятия его с учета. Если организация своевременно не предоставит доступ налоговым органам к ККТ, налоговики будут вправе снять технику с учета. А Банку России разрешается не применять ККТ при выполнении возложенных на него функций – у регулятора нет прямых расчетов, поэтому эта норма носит технический характер, поясняла первый зампред ЦБ Ольга Ануфриева. Кроме того, от обязанности применять ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели при оказании услуг населению в сфере образования, физкультуры и спорта. Также уточняется, что эту технику не обязаны использовать организации и ИП, занимающиеся приемом от населения вторичных ресурсов (формулировка в действующем законодательстве – прием стеклопосуды и утильсырья). Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Отдельные нормы, связанные с возможностью регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета через изготовителя, оператора фискальных данных или портал госуслуг, начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

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россия, закон, ккт, регистрация