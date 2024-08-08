https://1prime.ru/20240808/kriptovalyuta-850747203.html
В РФ появилась возможность внешнеторговых расчетов и торгов криптовалютой
В РФ появилась возможность внешнеторговых расчетов и торгов криптовалютой - 08.08.2024, ПРАЙМ
В РФ появилась возможность внешнеторговых расчетов и торгов криптовалютой
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:23+0300
2024-08-08T16:23+0300
2024-08-08T16:23+0300
криптовалюта
россия
владимир путин
закон
операции с криптовалютой
внешнеторговые расчеты
биржевые торги
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России. ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно. Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе разрешающих биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) криптовалют к организованным торгам, определены требования к их организаторам и случаи, когда такие торги может проводить торговая система. Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора. Таким образом, в отличие от первоначальной редакции, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, закон, операции с криптовалютой, внешнеторговые расчеты, биржевые торги
Криптовалюта, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, операции с криптовалютой, внешнеторговые расчеты, биржевые торги
В РФ появилась возможность внешнеторговых расчетов и торгов криптовалютой
Путин подписал закон о внешнеторговых расчетах и биржевых торгах криптовалютой
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России.
ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно.
Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе разрешающих биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) криптовалют к организованным торгам, определены требования к их организаторам и случаи, когда такие торги может проводить торговая система.
Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.
Таким образом, в отличие от первоначальной редакции, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.
Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют