https://1prime.ru/20240808/kurer-850741678.html
До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров
До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров - 08.08.2024, ПРАЙМ
До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров
Самая "дорогая" вакансия для курьера нашлась в компании "Купер" (ранее — "Сбермаркет") — работникам предлагают зарплату до 202 тысяч рублей "чистыми". Такую... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T13:24+0300
2024-08-08T13:24+0300
2024-08-08T13:24+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Самая "дорогая" вакансия для курьера нашлась в компании "Купер" (ранее — "Сбермаркет") — работникам предлагают зарплату до 202 тысяч рублей "чистыми". Такую информацию в исследовании HH.ru нашел РБК.Однако такой доход получат только сотрудники с собственным автомобилем. Еще одна "дорогая" вакансия нашлась у "Перекресток Впрок". Магазин предлагает водителям-курьерам на собственном грузовом авто ежедневный доход до 10 тысяч на руки. При этом меньше всех в стране получают дворники - 32,6 тысячи рублей и уборщики - 37,3 тысячи. При этом медиана зарплат в стране сейчас находится на уровне 70-75 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240319/kurery-846462806.html
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курьер, россия, уровень зарплат, зарплата, реальные зарплаты
курьер, РОССИЯ, уровень зарплат, зарплата, реальные зарплаты
До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров
HH.ru назвал российские компании с самой высокой зарплатой курьеров