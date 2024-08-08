https://1prime.ru/20240808/kurer-850741678.html

До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров

До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров - 08.08.2024, ПРАЙМ

До двухсот тысяч. Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров

Самая "дорогая" вакансия для курьера нашлась в компании "Купер" (ранее — "Сбермаркет") — работникам предлагают зарплату до 202 тысяч рублей "чистыми". Такую... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T13:24+0300

2024-08-08T13:24+0300

2024-08-08T13:24+0300

курьер

россия

уровень зарплат

зарплата

реальные зарплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/83410/66/834106622_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_32ea8c57b37736f501d11c3a4cb5fb56.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Самая "дорогая" вакансия для курьера нашлась в компании "Купер" (ранее — "Сбермаркет") — работникам предлагают зарплату до 202 тысяч рублей "чистыми". Такую информацию в исследовании HH.ru нашел РБК.Однако такой доход получат только сотрудники с собственным автомобилем. Еще одна "дорогая" вакансия нашлась у "Перекресток Впрок". Магазин предлагает водителям-курьерам на собственном грузовом авто ежедневный доход до 10 тысяч на руки. При этом меньше всех в стране получают дворники - 32,6 тысячи рублей и уборщики - 37,3 тысячи. При этом медиана зарплат в стране сейчас находится на уровне 70-75 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20240319/kurery-846462806.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курьер, россия, уровень зарплат, зарплата, реальные зарплаты