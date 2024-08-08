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РЖД зафиксировали беспрецедентно высокий спрос на поездки к Черному морю

РЖД зафиксировали беспрецедентно высокий спрос на поездки к Черному морю - 08.08.2024, ПРАЙМ

РЖД зафиксировали беспрецедентно высокий спрос на поездки к Черному морю

РЖД фиксируют беспрецедентно высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении, в сообщении с Черноморским побережьем, рекомендуют покупать билеты в... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:02+0300

2024-08-08T19:02+0300

2024-08-08T19:02+0300

экономика

транспорт

ржд

билеты на поезд

спрос

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. РЖД фиксируют беспрецедентно высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении, в сообщении с Черноморским побережьем, рекомендуют покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда, сообщила компания. "В курортный сезон пассажирам предложено 17 млн билетов в сообщении с Черноморским побережьем... Спрос на южное направление беспрецедентно высокий. С мая по июль текущего года ФПК уже перевезла более 6,3 млн пассажиров (+3,9% к 2023 г.), ГСЭ - 1,7 млн (+15%). За первую неделю августа поездами ФПК в сообщении с Югом России перевезено более 600 тыс. пассажиров (+0,3% к 2023 г.), ГСЭ - 159 тыс. пассажиров (+5%)", - отмечается в сообщении в Telegram-канале РЖД. В компании подчеркнули, что в сообщении с курортами Юга России РЖД назначено наибольшее число поездов с максимально возможным количеством вагонов - 164 пары (включая поезда ГСЭ). За летний сезон они сделают более 36 тысяч рейсов. "Учитывая высокий спрос, рекомендуем планировать свои поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда", - отметили в РЖД. Если прямых билетов не осталось, стоит рассмотреть возможность поездки с пересадками, в том числе внутри поезда. Формирование составных маршрутов происходит автоматически из всех доступных в системе вариантов. Пассажир может самостоятельно выбрать наиболее предпочтительные для себя опции, ориентируясь на стоимость и условия проезда. За первую неделю работы сервиса было куплено порядка 300 билетов. Также можно оставить заявку в "Лист ожидания", который позволяет отслеживать появление билетов на уже "распроданный" поезд, уточнили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, ржд, билеты на поезд, спрос