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РЖД зафиксировали беспрецедентно высокий спрос на поездки к Черному морю
РЖД зафиксировали беспрецедентно высокий спрос на поездки к Черному морю - 08.08.2024, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали беспрецедентно высокий спрос на поездки к Черному морю
РЖД фиксируют беспрецедентно высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении, в сообщении с Черноморским побережьем, рекомендуют покупать билеты в... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:02+0300
2024-08-08T19:02+0300
2024-08-08T19:02+0300
экономика
транспорт
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билеты на поезд
спрос
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. РЖД фиксируют беспрецедентно высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении, в сообщении с Черноморским побережьем, рекомендуют покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда, сообщила компания. "В курортный сезон пассажирам предложено 17 млн билетов в сообщении с Черноморским побережьем... Спрос на южное направление беспрецедентно высокий. С мая по июль текущего года ФПК уже перевезла более 6,3 млн пассажиров (+3,9% к 2023 г.), ГСЭ - 1,7 млн (+15%). За первую неделю августа поездами ФПК в сообщении с Югом России перевезено более 600 тыс. пассажиров (+0,3% к 2023 г.), ГСЭ - 159 тыс. пассажиров (+5%)", - отмечается в сообщении в Telegram-канале РЖД. В компании подчеркнули, что в сообщении с курортами Юга России РЖД назначено наибольшее число поездов с максимально возможным количеством вагонов - 164 пары (включая поезда ГСЭ). За летний сезон они сделают более 36 тысяч рейсов. "Учитывая высокий спрос, рекомендуем планировать свои поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда", - отметили в РЖД. Если прямых билетов не осталось, стоит рассмотреть возможность поездки с пересадками, в том числе внутри поезда. Формирование составных маршрутов происходит автоматически из всех доступных в системе вариантов. Пассажир может самостоятельно выбрать наиболее предпочтительные для себя опции, ориентируясь на стоимость и условия проезда. За первую неделю работы сервиса было куплено порядка 300 билетов. Также можно оставить заявку в "Лист ожидания", который позволяет отслеживать появление билетов на уже "распроданный" поезд, уточнили в компании.
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транспорт, ржд, билеты на поезд, спрос
Экономика, Транспорт, РЖД, билеты на поезд, спрос
РЖД зафиксировали беспрецедентно высокий спрос на поездки к Черному морю
РЖД: на поезда на курорты Черного моря наблюдается беспрецедентно высокий спрос
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. РЖД фиксируют беспрецедентно высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении, в сообщении с Черноморским побережьем, рекомендуют покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда, сообщила компания.
"В курортный сезон пассажирам предложено 17 млн билетов в сообщении с Черноморским побережьем... Спрос на южное направление беспрецедентно высокий. С мая по июль текущего года ФПК уже перевезла более 6,3 млн пассажиров (+3,9% к 2023 г.), ГСЭ - 1,7 млн (+15%). За первую неделю августа поездами ФПК в сообщении с Югом России перевезено более 600 тыс. пассажиров (+0,3% к 2023 г.), ГСЭ - 159 тыс. пассажиров (+5%)", - отмечается в сообщении в Telegram-канале РЖД.
В компании подчеркнули, что в сообщении с курортами Юга России РЖД назначено наибольшее число поездов с максимально возможным количеством вагонов - 164 пары (включая поезда ГСЭ). За летний сезон они сделают более 36 тысяч рейсов.
"Учитывая высокий спрос, рекомендуем планировать свои поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда", - отметили в РЖД. Если прямых билетов не осталось, стоит рассмотреть возможность поездки с пересадками, в том числе внутри поезда. Формирование составных маршрутов происходит автоматически из всех доступных в системе вариантов. Пассажир может самостоятельно выбрать наиболее предпочтительные для себя опции, ориентируясь на стоимость и условия проезда. За первую неделю работы сервиса было куплено порядка 300 билетов.
Также можно оставить заявку в "Лист ожидания", который позволяет отслеживать появление билетов на уже "распроданный" поезд, уточнили в компании.
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