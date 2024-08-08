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В Сбербанке назвали средний курс рубля за 2024 год
В Сбербанке назвали средний курс рубля за 2024 год - 08.08.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке назвали средний курс рубля за 2024 год
Сбербанк ожидает что средний курс рубля по итогам текущего года может составить около 90 рублей за доллар, при этом последнее укрепление рубля - это временное... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T12:35+0300
2024-08-08T12:35+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает что средний курс рубля по итогам текущего года может составить около 90 рублей за доллар, при этом последнее укрепление рубля - это временное явление, заявил в ходе звонка с аналитиками старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов. "В связи с последним укреплением курса мы прогноз радикально не меняли. Мы считаем, что это все-таки такое временное явление. В конце второго полугодия курс доллара вернется к тем уровням, которые мы до этого ожидали. Наш среднегодовой прогноз составляет порядка 90 рублей за доллар. Мы его в целом оставили без больших изменений", - сказал Скворцов.
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курсы валют, сбербанк, доллар, рубль
Курсы валют, Сбербанк, доллар, рубль
В Сбербанке назвали средний курс рубля за 2024 год
Сбербанк ожидает средний курса рубля за 2024 г на уровне 90 рублей за доллар
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает что средний курс рубля по итогам текущего года может составить около 90 рублей за доллар, при этом последнее укрепление рубля - это временное явление, заявил в ходе звонка с аналитиками старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов.
"В связи с последним укреплением курса мы прогноз радикально не меняли. Мы считаем, что это все-таки такое временное явление. В конце второго полугодия курс доллара вернется к тем уровням, которые мы до этого ожидали. Наш среднегодовой прогноз составляет порядка 90 рублей за доллар. Мы его в целом оставили без больших изменений", - сказал Скворцов.
В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки Банка России