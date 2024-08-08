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Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи
Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи - 08.08.2024, ПРАЙМ
Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи
Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Суджи в Курской области, которые пытаются эвакуироваться в безопасное место. Об этом "Звезде" рассказал сын... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T13:14+0300
2024-08-08T13:14+0300
курская область
россия
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Суджи в Курской области, которые пытаются эвакуироваться в безопасное место. Об этом "Звезде" рассказал сын протоиерея местного Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.Когда он сам покидал город, видел, как дроны попадали в машины, ехавшие позади. Автомобили начинали гореть, смогли ли спастись пассажиры, Шестопалов не знает. "И благодаря этим машинам они не догнали нас"‎, - отметил сын священнослужителя. Самому протоиерею удалось вывезти в безопасное место три десятка человек. Сначала они нашли укрытие в храме, но здание начали атаковать, и люди вынуждены были покинуть храм. Протоиерей также объехал адреса тех, кто не мог эвакуироваться сам, и помог им.В пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники, передает МО России.
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курская область, россия, всу, сво
Курская область, РОССИЯ, ВСУ, СВО
13:14 08.08.2024
 
Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи

Сын курского священника: дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.Курск. Знаменский собор
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Суджи в Курской области, которые пытаются эвакуироваться в безопасное место. Об этом "Звезде" рассказал сын протоиерея местного Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.
Когда он сам покидал город, видел, как дроны попадали в машины, ехавшие позади. Автомобили начинали гореть, смогли ли спастись пассажиры, Шестопалов не знает. "И благодаря этим машинам они не догнали нас"‎, - отметил сын священнослужителя.
Самому протоиерею удалось вывезти в безопасное место три десятка человек. Сначала они нашли укрытие в храме, но здание начали атаковать, и люди вынуждены были покинуть храм. Протоиерей также объехал адреса тех, кто не мог эвакуироваться сам, и помог им.
В пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники, передает МО России.
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Курская областьРОССИЯВСУСВО
 
 
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