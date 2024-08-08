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Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи

Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи - 08.08.2024, ПРАЙМ

Сын курского священника описал, как дроны ВСУ охотятся на жителей Суджи

Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Суджи в Курской области, которые пытаются эвакуироваться в безопасное место. Об этом "Звезде" рассказал сын... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T13:14+0300

2024-08-08T13:14+0300

2024-08-08T13:14+0300

курская область

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Украинские беспилотники охотятся на мирных жителей Суджи в Курской области, которые пытаются эвакуироваться в безопасное место. Об этом "Звезде" рассказал сын протоиерея местного Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.Когда он сам покидал город, видел, как дроны попадали в машины, ехавшие позади. Автомобили начинали гореть, смогли ли спастись пассажиры, Шестопалов не знает. "И благодаря этим машинам они не догнали нас"‎, - отметил сын священнослужителя. Самому протоиерею удалось вывезти в безопасное место три десятка человек. Сначала они нашли укрытие в храме, но здание начали атаковать, и люди вынуждены были покинуть храм. Протоиерей также объехал адреса тех, кто не мог эвакуироваться сам, и помог им.В пограничных районах Курской области продолжается операция российской армии по ликвидации формирований ВСУ. Всего уничтожено 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники, передает МО России.

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курская область, россия, всу, сво