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В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности

В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности - 08.08.2024, ПРАЙМ

В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом),... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:08+0300

2024-08-08T21:08+0300

2024-08-08T21:08+0300

экономика

россия

лекарства

просрочка

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

https://1prime.ru/20240723/vich-850360071.html

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россия, лекарства, просрочка