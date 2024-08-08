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В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности
В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом),... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:08+0300
2024-08-08T21:08+0300
2024-08-08T21:08+0300
экономика
россия
лекарства
просрочка
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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россия, лекарства, просрочка
Экономика, РОССИЯ, лекарства, просрочка
В России ввели запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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