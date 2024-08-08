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В РФ усовершенствовали процедуры ликвидации страховщиков, НПФ и банков - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В РФ усовершенствовали процедуры ликвидации страховщиков, НПФ и банков
В РФ усовершенствовали процедуры ликвидации страховщиков, НПФ и банков - 08.08.2024, ПРАЙМ
В РФ усовершенствовали процедуры ликвидации страховщиков, НПФ и банков
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование процедур ликвидации кредитных и страховых организаций, негосударственных... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:06+0300
2024-08-08T19:06+0300
россия
закон
страховщики
нпф
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование процедур ликвидации кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), конкурсным управляющим которых является Агентство по страхованию вкладов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на повышение эффективности проведения ликвидационных процедур таких финансовых организаций в случае, когда учредители (участники), акционеры или третьи лица заявляют о намерении погасить их задолженность и после исполнения такого намерения приобрести право собственности на их имущество. Закон устанавливает особенности погашения требований кредиторов страховых организаций и НПФ их учредителями (участниками), акционерами или третьими лицами по аналогии с кредитными организациями. Одновременно расширяются возможности погашения требований кредиторов банков иными лицами. Исходя из пояснительной записки, реализация закона ускорит процедуры ликвидации таких финансовых организаций, что, в свою очередь, позволит быстрее удовлетворить требования их кредиторов. Учредителям (участникам) страховых организаций и акционерам НПФ, а также третьим лицам предоставляется возможность подать заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов после закрытия реестра требований кредиторов. В заявлении должен быть указан срок погашения, который не может превышать одного года. Причем необходимые для этого средства такие лица вправе направить не ранее, чем через 30 рабочих дней с даты закрытия реестра. Споры между подавшим заявление лицом, конкурсным управляющим, кредиторами и учредителями (участниками) страховой организации или акционерами НПФ в связи с исполнением обязательств будут рассматриваться арбитражным судом, который рассматривает дело о банкротстве страховщика или фонда. Для удовлетворения требований кредиторов в АСВ открывается спецсчет страховой организации или НПФ. Средства с него списываются только по распоряжению конкурсного управляющего или арбитражного суда. Со дня окончания исполнения обязательств перед кредиторами конкурсный управляющий обязан в течение 10 рабочих дней уведомить всех кредиторов об исполнении обязательств перед ними путем включения сообщения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Управляющий также должен в течение 14 рабочих дней направить заявителю, в арбитражный суд и Банк России отчет о произведенном исполнении обязательств страховой организации или НПФ. Законом аналогичным образом корректируется и порядок исполнения в конкурсном производстве обязательств кредитной организации за счет средств, предоставленных ее учредителями (участниками) или третьими лицами. Он вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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россия, закон, страховщики, нпф
РОССИЯ, закон, страховщики, НПФ
19:06 08.08.2024
 
В РФ усовершенствовали процедуры ликвидации страховщиков, НПФ и банков

Путин подписал закон, совершенствующий ликвидацию страховщиков, НПФ и банков

© РИА Новости . Илона ГоловинаОбъявление об аренде
Объявление об аренде - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Илона Головина
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование процедур ликвидации кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), конкурсным управляющим которых является Агентство по страхованию вкладов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на повышение эффективности проведения ликвидационных процедур таких финансовых организаций в случае, когда учредители (участники), акционеры или третьи лица заявляют о намерении погасить их задолженность и после исполнения такого намерения приобрести право собственности на их имущество.
Закон устанавливает особенности погашения требований кредиторов страховых организаций и НПФ их учредителями (участниками), акционерами или третьими лицами по аналогии с кредитными организациями. Одновременно расширяются возможности погашения требований кредиторов банков иными лицами. Исходя из пояснительной записки, реализация закона ускорит процедуры ликвидации таких финансовых организаций, что, в свою очередь, позволит быстрее удовлетворить требования их кредиторов.
Учредителям (участникам) страховых организаций и акционерам НПФ, а также третьим лицам предоставляется возможность подать заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов после закрытия реестра требований кредиторов. В заявлении должен быть указан срок погашения, который не может превышать одного года. Причем необходимые для этого средства такие лица вправе направить не ранее, чем через 30 рабочих дней с даты закрытия реестра.
Споры между подавшим заявление лицом, конкурсным управляющим, кредиторами и учредителями (участниками) страховой организации или акционерами НПФ в связи с исполнением обязательств будут рассматриваться арбитражным судом, который рассматривает дело о банкротстве страховщика или фонда. Для удовлетворения требований кредиторов в АСВ открывается спецсчет страховой организации или НПФ. Средства с него списываются только по распоряжению конкурсного управляющего или арбитражного суда.
Со дня окончания исполнения обязательств перед кредиторами конкурсный управляющий обязан в течение 10 рабочих дней уведомить всех кредиторов об исполнении обязательств перед ними путем включения сообщения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Управляющий также должен в течение 14 рабочих дней направить заявителю, в арбитражный суд и Банк России отчет о произведенном исполнении обязательств страховой организации или НПФ.
Законом аналогичным образом корректируется и порядок исполнения в конкурсном производстве обязательств кредитной организации за счет средств, предоставленных ее учредителями (участниками) или третьими лицами. Он вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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