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Египет и ОАЭ создадут логистическую зону в Средиземном море

Египет и ОАЭ создадут логистическую зону в Средиземном море - 08.08.2024, ПРАЙМ

Египет и ОАЭ создадут логистическую зону в Средиземном море

Египет и ОАЭ договорились о создании новой логистической зоны торговли около средиземноморского побережья Египта, поток инвестиций составит до трех миллиардов... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:00+0300

2024-08-08T16:00+0300

2024-08-08T16:00+0300

экономика

египет

оаэ

логистика

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КАИР, 8 авг - ПРАЙМ. Египет и ОАЭ договорились о создании новой логистической зоны торговли около средиземноморского побережья Египта, поток инвестиций составит до трех миллиардов долларов США, сообщил египетский кабмин. Согласно заявлению, в четверг правительства Египта и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере нефти. На церемонии, которая состоялась в Новом Эль-Аламейне на севере Египта, присутствовал египетский премьер-министр Мустафа Мадбули. Меморандум предполагает реализацию комплексной системы, существующей в нефтяном районе Эль-Фуджейра в ОАЭ, в египетском нефтяном порту Эль-Хамра на побережье Средиземного моря. "Меморандум о взаимопонимании включает в себя … создание новой логистической зоны торговли в районе Средиземного моря путем потока инвестиций, которые могут достичь трех миллиардов долларов и выше", - говорится в заявлении египетского правительства. ОАЭ активно инвестируют в египетскую экономику. В феврале две страны подписали соглашение по развитию крупного туристического города Рас-эль-Хикма в провинции Матрух на средиземноморском побережье Египта. Сделка стала крупнейшим инвестиционным проектом в истории Египта. ОАЭ уже направили два транша в размере 19 миллиардов долларов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ о создании города Рас-эль-Хикма, который будет занимать территорию порядка 170 квадратных километров. Египетский лидер отметил, что Рас-эль-Хикма станет самым крупным туристическим проектом на Средиземном море.

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египет, оаэ, логистика, средиземноморье