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В РФ перенесли вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В РФ перенесли вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов
В РФ перенесли вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов - 08.08.2024, ПРАЙМ
В РФ перенесли вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:04+0300
2024-08-08T22:04+0300
экономика
россия
маркировка товаров
экопродукты
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических продуктов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. С 1 сентября 2024 года в России должен вступить в силу закон, разрешающий использовать обозначения "эко", "био" и им подобные для маркировки только органических продуктов, за некоторыми исключениями. Предполагается, что это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Новый закон переносит на год вступление этого закона в силу. Согласно закону, срок вступления которого переносится, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, или обозначения "эко", "био" могут использоваться только при маркировке органической продукции. Таким образом, производителям придется подтверждать заявленные характеристики такой продукции до ее маркировки. Исключение предусмотрено лишь для нескольких случаев: если техрегламенты допускают использование обозначения "био" независимо от способа производства продукции; слово "зеленый" используется в маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания; словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельхозпродукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Под органической продукцией сейчас понимаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.) Надписи для маркировки такой продукции могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. В то же время на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, существуют различные продукты с маркировками "эко", "био" и другими подобными. Это затрудняет для потребителей идентификацию органической продукции.
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россия, маркировка товаров, экопродукты
Экономика, РОССИЯ, маркировка товаров, экопродукты
22:04 08.08.2024
 
В РФ перенесли вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов

В РФ перенесли на год вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических продуктов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
С 1 сентября 2024 года в России должен вступить в силу закон, разрешающий использовать обозначения "эко", "био" и им подобные для маркировки только органических продуктов, за некоторыми исключениями. Предполагается, что это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Новый закон переносит на год вступление этого закона в силу.
Согласно закону, срок вступления которого переносится, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, или обозначения "эко", "био" могут использоваться только при маркировке органической продукции. Таким образом, производителям придется подтверждать заявленные характеристики такой продукции до ее маркировки.
Исключение предусмотрено лишь для нескольких случаев: если техрегламенты допускают использование обозначения "био" независимо от способа производства продукции; слово "зеленый" используется в маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания; словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельхозпродукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.
Под органической продукцией сейчас понимаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.)
Надписи для маркировки такой продукции могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. В то же время на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, существуют различные продукты с маркировками "эко", "био" и другими подобными. Это затрудняет для потребителей идентификацию органической продукции.
#Овощи на рынке - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон об агрегаторах для сбыта фермерской продукции
21:53
 
ЭкономикаРОССИЯмаркировка товаровэкопродукты
 
 
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