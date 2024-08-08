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В обход России и Китая. США задумали новый маршрут, но споткнутся

В обход России и Китая. США задумали новый маршрут, но споткнутся - 08.08.2024, ПРАЙМ

В обход России и Китая. США задумали новый маршрут, но споткнутся

После начала СВО и объявления санкционной войны значение стран Центральной Азии для Запада сильно возросло. Об этом свидетельствует высокий уровень визитов в... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T08:00+0300

2024-08-08T08:00+0300

2024-08-08T08:00+0300

мнения аналитиков

армения

россия

сша

грузия

турция

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узбекистан

казахстан

китай

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. После начала СВО и объявления санкционной войны значение стран Центральной Азии для Запада сильно возросло. Об этом свидетельствует высокий уровень визитов в регион иностранных делегаций и их частота. Это и поездка в Казахстан и Узбекистан в 2023-м президента Франции Эммануэлем Макроном. И посещение пяти стран ЦА в апреле 2024-го главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмерон. Практически на каждой из таких встреч не обходится без обсуждения одного и того же вопроса – развитие транспортных коммуникаций, в частности Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ), также известного как Срединный коридор.Делается это не без умысла. Во-первых, после потрясений на Украине и последовавшей глобальной перестройки Запад усилил свои поиски редкоземельных металлов, стремясь сократить свою зависимость от России и Китая. Во-вторых, подобный интерес к региону объясняется тем, что республики Центральной Азии располагают богатыми запасами нефти, урана и редкоземельных полезных ископаемых, такими как хром, медь и литий. Эти критические минералы необходимы в производстве широкого спектра высокотехнологичной продукции и для разработки более чистых источников энергии. Поскольку мир стремится замедлить изменение климата, спрос на них будет только расти. Наконец, немаловажное значение также играет стратегическое расположение Центральной Азии между Европой и Юго-Восточной Азией, что делает ее естественным транспортным хабом. Новый маршрут включает в себя пять стран, которые выстроены в следующем порядке: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения и Турция. В глаза сразу бросается то, что в американской версии ТМТМ, озвученной Джеймсом Обрайен, США, судя по всему, стремятся заменить Грузию на Армению, так как первая с учетом принятия закона об иноагентах стала проявлять много самостоятельности, перестав прислушиваться к мнению Вашингтона и Брюсселя. Для Азербайджана и Армении появление любого нового транспортного коридора, проходящего через их территорию, представляется выгодной историей. Во-первых, от логистических возможностей напрямую зависит благосостояние государств. Во-вторых, реализация такого проекта потенциально способна усилить политический вес Баку и Еревана. Однако вместе с этим важно учитывать другой политический аспект, от чего зависит реализация американской инициативы и транзитного потенциала региона в целом: созрели ли Азербайджан, Армения и Турция к открытию границ. В особенности это касается открытия так называемого Зангезурского коридора, являющегося одним из камней преткновения, препятствующих заключению рамочного соглашения о мире на Южном Кавказе.Отвечая на вопрос, касающийся Турции, то это, очевидно, улучшение собственного стратегического положения в регионе, а также дополнительные рычаги влияния на Европейский союз, которыми неосознанно или от безвыходности намеревается наделить Анкару Вашингтон. Ведь если бы маршрут следовал через Грузию, то в таком случае товары можно было бы переправлять морским сообщением напрямую в Юго-Восточную Европу, но опять-таки, логистически это очень энергозатратно.Для США важно показать странам Центральной Азии и Южного Кавказа, что существуют альтернативные торговые маршруты, по которым можно торговать с западным миром минуя Россию и китайский проект "Один пояс, один путь" и тем самым "приобрести экономический суверенитет". Кроме того, Вашингтон не желает упустить критически важное окно возможностей, которое могло бы ему дать дополнительные политические преференции.Что касается Китая, то в отличии от американцев он уже давно перешел от слов к делу и совместно с Грузией ведет строительство глубоководного порта Анаклия на побережье Черного моря в рамках Срединного коридора. Наверное, в том числе этим обусловлено то, почему Грузия не была включена в американскую версию ТМТМ – по причине трансформации своей внешнеполитической позиции и перехода на "евразийскую сторону".Тем не менее пока больше вопросов, чем ответов: кто это будет строить? Сколько это будет стоить? Сколько времени на это потребуется? Вероятно, потенциальное решение, связанное с будущим проекта, можно будет увидеть после президентских выборов в США, но и здесь имеются определенного рода сомнения касаемо американских ожиданий: ведь совсем непонятно, каким образом США намереваются выдавить Россию из двух важнейших регионов Евразии на пару с КНР.

армения

сша

грузия

турция

азербайджан

узбекистан

казахстан

китай

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Тигран Мелоян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850722204_184:0:690:506_100x100_80_0_0_c9c18bb89bdc0f169ad3e09d2cd4e6ab.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Тигран Мелоян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850722204_184:0:690:506_100x100_80_0_0_c9c18bb89bdc0f169ad3e09d2cd4e6ab.jpg

мнения аналитиков, армения, россия, сша, грузия, турция, азербайджан, узбекистан, казахстан, китай