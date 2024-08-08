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Семьи узнают о возможности использовать остаток маткапитала через Госуслуги

Семьи узнают о возможности использовать остаток маткапитала через Госуслуги - 08.08.2024, ПРАЙМ

Семьи узнают о возможности использовать остаток маткапитала через Госуслуги

Семьям, имеющим неиспользованный остаток материнского капитала в размере до 10 000 рублей, направят уведомление от Соцфонда через портал Госуслуги о возможности | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:33+0300

2024-08-08T16:33+0300

2024-08-08T16:33+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Семьям, имеющим неиспользованный остаток материнского капитала в размере до 10 000 рублей, направят уведомление от Соцфонда через портал Госуслуги о возможности воспользоваться данной суммой. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Отмечается, что все семьи, имеющие такие остатки получат уведомление в личном кабинете на Госуслугах. При этом уведомлению будет прикреплена форма предзаполненного заявления для уточнения реквизитов. В Минтруде добавили, что заявление о распоряжении средствами можно подать лично или через представителя в любое время со дня рождения или усыновления ребенка. Подача возможна через портал Госуслуги, а также в МФЦ. Выплата перечисляется на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения. В начале прошлого месяца глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что воспользоваться возможностью получить остаток маткапитала до 10 000 рублей смогут более 730 тысяч семей. В сообщении процитировали слова Котякова, согласно которым поправки в действующее законодательство, позволяющие семьям получить неиспользованный остаток маткапитала в виде единовременной выплаты, дадут владельцам сертификатов возможность гибко и оперативно использовать свои ресурсы, а также облегчат доступ ко всему объему имеющихся средств в тех случаях, когда его владельцы ранее уже использовали основную сумму сертификата.

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россия, минтруд, соцфонд