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Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить сумму неистраченного маткапитала в размере до десяти тысяч рублей. Соответствующий документ... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:38+0300
2024-08-08T22:38+0300
россия
закон
остаток на счете
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить сумму неистраченного маткапитала в размере до десяти тысяч рублей. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, остаток можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд России сообщит родителям о праве на получение этих средств. Ранее Путин в ходе встречи с семьями-победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в размере до десяти тысяч рублей.
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россия, закон, остаток на счете
РОССИЯ, закон, Остаток на счете
22:38 08.08.2024
 
Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал

Путин подписал закон о получении неистраченного маткапитала до 10 тыс рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкматкапитал
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить сумму неистраченного маткапитала в размере до десяти тысяч рублей. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, остаток можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд России сообщит родителям о праве на получение этих средств.
Ранее Путин в ходе встречи с семьями-победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в размере до десяти тысяч рублей.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Семьи узнают о возможности использовать остаток маткапитала через Госуслуги
16:33
 
РОССИЯзаконОстаток на счете
 
 
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