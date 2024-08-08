https://1prime.ru/20240808/matkapital-850761773.html

Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал

Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить сумму неистраченного маткапитала в размере до десяти тысяч рублей. Соответствующий документ... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:38+0300

2024-08-08T22:38+0300

2024-08-08T22:38+0300

россия

закон

остаток на счете

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить сумму неистраченного маткапитала в размере до десяти тысяч рублей. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, остаток можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд России сообщит родителям о праве на получение этих средств. Ранее Путин в ходе встречи с семьями-победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в размере до десяти тысяч рублей.

https://1prime.ru/20240808/matkapital-850747764.html

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россия, закон, остаток на счете