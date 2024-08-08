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Легализацию майнинга в России связали с привлечением инвестиций - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Легализацию майнинга в России связали с привлечением инвестиций
Легализацию майнинга в России связали с привлечением инвестиций - 08.08.2024, ПРАЙМ
Легализацию майнинга в России связали с привлечением инвестиций
Легализация майнинга криптовалют в России позволит привлечь инвестиции, развить технологии и инфраструктуру, заявил РИА Новости председатель совета коллегии... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:44+0300
2024-08-08T16:44+0300
майнинг
россия
инвестиции
технологии
адвокат
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Легализация майнинга криптовалют в России позволит привлечь инвестиции, развить технологии и инфраструктуру, заявил РИА Новости председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Грузенко и партнеры" Андрей Андреев. Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. "Это значительное событие для индустрии, которое может привлечь инвестиции и развить технологии. Закон дает возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям занять активную позицию в этой области, а также вводит определенные ограничения, что может помочь обезопасить рынок от недобросовестных игроков", - считает адвокат. По его мнению, можно ожидать, что такая регуляция поспособствует развитию инфраструктуры и повышению компетенции в области блокчейн-технологий в стране. "Позволяя гражданам заниматься майнингом без регистрации, если они уложатся в лимиты потребления энергии, закон также открывает новые возможности для сильных сторон частного сектора. Важно следить за тем, как это повлияет на рынок и какие инновации могут возникнуть в результате официального признания криптовалютной деятельности в России", - добавил Андреев.
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майнинг, россия, инвестиции, технологии, адвокат
майнинг, РОССИЯ, инвестиции, Технологии, адвокат
16:44 08.08.2024
 
Легализацию майнинга в России связали с привлечением инвестиций

Адвокат Андреев: легализация майнинга в России привлечет инвестиции и технологии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Легализация майнинга криптовалют в России позволит привлечь инвестиции, развить технологии и инфраструктуру, заявил РИА Новости председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Грузенко и партнеры" Андрей Андреев.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления.
"Это значительное событие для индустрии, которое может привлечь инвестиции и развить технологии. Закон дает возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям занять активную позицию в этой области, а также вводит определенные ограничения, что может помочь обезопасить рынок от недобросовестных игроков", - считает адвокат.
По его мнению, можно ожидать, что такая регуляция поспособствует развитию инфраструктуры и повышению компетенции в области блокчейн-технологий в стране.
"Позволяя гражданам заниматься майнингом без регистрации, если они уложатся в лимиты потребления энергии, закон также открывает новые возможности для сильных сторон частного сектора. Важно следить за тем, как это повлияет на рынок и какие инновации могут возникнуть в результате официального признания криптовалютной деятельности в России", - добавил Андреев.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют
15:36
 
майнингРОССИЯинвестицииТехнологииадвокат
 
 
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