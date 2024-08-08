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Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют

Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют - 08.08.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий в России с ноября майнинг криптовалют. Соответствующий документ разместили на портале официального... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T15:36+0300

2024-08-08T15:36+0300

2024-08-08T15:54+0300

криптовалюта

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владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий в России с ноября майнинг криптовалют. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Документ устанавливает порядок и условия ведения майнинга. Заниматься им будут вправе российские фирмы и ИП, внесенные в реестр Минцифры. Граждане не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом без внесения в реестр, если не превышают введенные правительством РФ лимиты энергопотребления. Фирмы и предприниматели будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который будет вести Минцифры. Запланированный первоначально запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории России не вошел в закон. При этом вводится запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц. Он будет действовать сразу после вступления закона в силу. Не смогут заниматься майнингом ИП, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в экономической сфере, а также против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов; а также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей. Закон предусматривает запрет для фирм и предпринимателей совмещать майнинг с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Закон предусматривает, что правительство РФ по согласованию с ЦБ РФ будет утверждать иные требования к деятельности майнеров, в том числе к участникам майнинг-пула. Правительство РФ будет самостоятельно вводить требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему его услуг, вводить запрет на майнинг в отдельных субъектах РФ или на их отдельных территориях и устанавливать особенности введения полного или частичного ограничения режима энергопотребления майнерами. Согласно закону, нарушение запрета и ведение майнинга без включения в соответствующие реестры может повлечь "уменьшение максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств" нарушителя от электросети, причем без возврата ранее внесенной платы за техприсоединение. Такие решения будет принимать суд. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАЙНИНГОМВ силу принятого закона майнеры будут обязаны предоставлять в уполномоченный правительством РФ орган данные о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. Указанный орган будет передавать полученную информацию Росфинмониторингу и ЦБ РФ. Этот орган также будет вправе по согласованию с Банком Росси вводить запрет и (или) ограничения на совершение сделок с цифровой валютой в целях обеспечения финансовой стабильности в стране. Закон предусматривает обязанность по предоставлению адресов-идентификаторов по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества. При этом Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть подозрения, что операции криптовалютой по ним могли совершаться в целях отмывания преступных доходов, финансирования терроризма либо совершения иного уголовного преступления. Закон предусматривает и иные нововведения. Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Вместе с тем многие нормы о майнинге начнут действовать с 1 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20240717/mayning-850215968.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, майнинг, закон