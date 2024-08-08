Путин открыл новую эру для российского майнинга

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о майнинге открывает новую эру для отрасли. Теперь у промышленного майнинга официально есть возможность строить современные энергоемкие дата-центры, развивать искусственный интеллект и блокчейн-технологии, используя свободные электрические мощности. Объем инвестиций в строительство дата-центров в России на горизонте двух-трех лет может превысить 60 миллиардов рублей. Закон фактически ведет к повышению полезной утилизации попутного нефтяного газа, который в свою очередь будет использоваться электростанциями, питающими дата-центры для майнинга. То есть через сооружение таких электростанций в комплексе с дата-центрами стимулируется развитие удаленных районов в российских регионах. Российские нефтегазовые компании получают в свои руки эффективный инструмент дополнительной монетизации имеющихся энергоресурсов, да еще и снижающий негативное воздействие на экологию. Таким образом, до десяти миллиардов кубометров попутного нефтяного газа может быть полезно утилизировано через отрасль промышленного майнинга — половина от того, что ежегодно сжигается на факелах или рассеивается в атмосфере. Россия с развитием майнинга, несомненно, будет лидером в этой области. Это даст сильный импульс экономике и поможет укрепить позиции РФ на мировом рынке.
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о майнинге открывает новую эру для отрасли. Теперь у промышленного майнинга официально есть возможность строить современные энергоемкие дата-центры, развивать искусственный интеллект и блокчейн-технологии, используя свободные электрические мощности.
Объем инвестиций в строительство дата-центров в России на горизонте двух-трех лет может превысить 60 миллиардов рублей.
Закон фактически ведет к повышению полезной утилизации попутного нефтяного газа, который в свою очередь будет использоваться электростанциями, питающими дата-центры для майнинга. То есть через сооружение таких электростанций в комплексе с дата-центрами стимулируется развитие удаленных районов в российских регионах.
Российские нефтегазовые компании получают в свои руки эффективный инструмент дополнительной монетизации имеющихся энергоресурсов, да еще и снижающий негативное воздействие на экологию. Таким образом, до десяти миллиардов кубометров попутного нефтяного газа может быть полезно утилизировано через отрасль промышленного майнинга — половина от того, что ежегодно сжигается на факелах или рассеивается в атмосфере.
Россия с развитием майнинга, несомненно, будет лидером в этой области. Это даст сильный импульс экономике и поможет укрепить позиции РФ на мировом рынке.
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