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Путин открыл новую эру для российского майнинга - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Путин открыл новую эру для российского майнинга
Путин открыл новую эру для российского майнинга - 08.08.2024, ПРАЙМ
Путин открыл новую эру для российского майнинга
Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о майнинге открывает новую эру для отрасли. Теперь у промышленного майнинга официально есть возможность... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:45+0300
2024-08-08T18:45+0300
криптовалюта
россия
владимир путин
закон
легализация майнинга
промышленный майнинг
мнения аналитиков
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о майнинге открывает новую эру для отрасли. Теперь у промышленного майнинга официально есть возможность строить современные энергоемкие дата-центры, развивать искусственный интеллект и блокчейн-технологии, используя свободные электрические мощности. Объем инвестиций в строительство дата-центров в России на горизонте двух-трех лет может превысить 60 миллиардов рублей. Закон фактически ведет к повышению полезной утилизации попутного нефтяного газа, который в свою очередь будет использоваться электростанциями, питающими дата-центры для майнинга. То есть через сооружение таких электростанций в комплексе с дата-центрами стимулируется развитие удаленных районов в российских регионах. Российские нефтегазовые компании получают в свои руки эффективный инструмент дополнительной монетизации имеющихся энергоресурсов, да еще и снижающий негативное воздействие на экологию. Таким образом, до десяти миллиардов кубометров попутного нефтяного газа может быть полезно утилизировано через отрасль промышленного майнинга — половина от того, что ежегодно сжигается на факелах или рассеивается в атмосфере. Россия с развитием майнинга, несомненно, будет лидером в этой области. Это даст сильный импульс экономике и поможет укрепить позиции РФ на мировом рынке.
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Игорь Рунец
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, закон, легализация майнинга, промышленный майнинг, мнения аналитиков
Криптовалюта, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, легализация майнинга, промышленный майнинг, Мнения аналитиков
18:45 08.08.2024
 
Путин открыл новую эру для российского майнинга

Рунец: Путин открыл новую эру для отечественного майнинга, Россия обойдет США

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Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver
Игорь Рунец
владелец и генеральный директор BitRiver
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о майнинге открывает новую эру для отрасли. Теперь у промышленного майнинга официально есть возможность строить современные энергоемкие дата-центры, развивать искусственный интеллект и блокчейн-технологии, используя свободные электрические мощности.
Объем инвестиций в строительство дата-центров в России на горизонте двух-трех лет может превысить 60 миллиардов рублей.
Закон фактически ведет к повышению полезной утилизации попутного нефтяного газа, который в свою очередь будет использоваться электростанциями, питающими дата-центры для майнинга. То есть через сооружение таких электростанций в комплексе с дата-центрами стимулируется развитие удаленных районов в российских регионах.
Российские нефтегазовые компании получают в свои руки эффективный инструмент дополнительной монетизации имеющихся энергоресурсов, да еще и снижающий негативное воздействие на экологию. Таким образом, до десяти миллиардов кубометров попутного нефтяного газа может быть полезно утилизировано через отрасль промышленного майнинга — половина от того, что ежегодно сжигается на факелах или рассеивается в атмосфере.
Россия с развитием майнинга, несомненно, будет лидером в этой области. Это даст сильный импульс экономике и поможет укрепить позиции РФ на мировом рынке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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