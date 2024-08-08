https://1prime.ru/20240808/mayning-850756168.html
В BitRiver рассказали о пользе от принятия закона о майнинге в России
В BitRiver рассказали о пользе от принятия закона о майнинге в России - 08.08.2024, ПРАЙМ
В BitRiver рассказали о пользе от принятия закона о майнинге в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, в котором закреплены основные условия и требования к ведению данной деятельности. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:35+0300
2024-08-08T20:35+0300
2024-08-08T21:12+0300
криптовалюта
россия
легализация майнинга
промышленный майнинг
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, в котором закреплены основные условия и требования к ведению данной деятельности. В ближайшее время российские юридические лица и ИП будут включены в реестр операторов майнинговых дата-центров или в реестр майнеров и начнут отчитываться о количестве полученной цифровой валюты и об адресах-идентификаторах. Ожидается, что с ноября уже все нормы закона вступят в силу. Как сообщил владелец и генеральный директор крупнейшей российской компании в области промышленного майнинга BitRiver Игорь Рунец, подписанный и опубликованный закон о развитии майнинга открывает новую эру для отрасли. Теперь официально есть возможность строить современные энергоемкие дата-центры — по оценке BitRiver, инвестиции в них в ближайшие три года могут превысить 60 млрд рублей – что будет способствовать развитию отечественных проектов ИИ, блокчейн-технологии и позволит России стать мировым лидером по майнингу, усилить технологический суверенитет.
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россия, легализация майнинга, промышленный майнинг, операции с криптовалютой
Криптовалюта, РОССИЯ, легализация майнинга, промышленный майнинг, операции с криптовалютой
В BitRiver рассказали о пользе от принятия закона о майнинге в России
Глава BitRiver Рунец: закон о майнинге в России открывает новую эру для отрасли
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, в котором закреплены основные условия и требования к ведению данной деятельности.
В ближайшее время российские юридические лица и ИП будут включены в реестр операторов майнинговых дата-центров или в реестр майнеров и начнут отчитываться о количестве полученной цифровой валюты и об адресах-идентификаторах. Ожидается, что с ноября уже все нормы закона вступят в силу.
Как сообщил владелец и генеральный директор крупнейшей российской компании в области промышленного майнинга BitRiver Игорь Рунец, подписанный и опубликованный закон о развитии майнинга открывает новую эру для отрасли. Теперь официально есть возможность строить современные энергоемкие дата-центры — по оценке BitRiver, инвестиции в них в ближайшие три года могут превысить 60 млрд рублей – что будет способствовать развитию отечественных проектов ИИ, блокчейн-технологии и позволит России стать мировым лидером по майнингу, усилить технологический суверенитет.
Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют