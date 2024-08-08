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МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО - 08.08.2024, ПРАЙМ
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МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО
МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО - 08.08.2024, ПРАЙМ
МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:14+0300
2024-08-08T18:14+0300
россия
мчс россии
товары
нарушения
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской обороны (ГО). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, закон относит к полномочиям МЧС дела в сфере нарушений технических регламентов изготовителем или продавцом продукции ГО, а также порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. МЧС также будет заниматься изучением случаев недостоверного декларирования продукции ГО и нарушений порядка маркировки продукции. Должностные лица МЧС будут вправе составлять протоколы об административных нарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ о нарушениях требований регламента ЕАЭС, о невыполнении в срок законных предписаний ведомства, а также о невыполнении требований о представлении образцов продукции документов или сведений, необходимых для государственного контроля в сфере технического регулирования.
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РОССИЯ, МЧС России, товары, нарушения
18:14 08.08.2024
 
МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО

МЧС наделили полномочиями по рассмотрению нарушений в сфере продажи товаров ГО

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской обороны (ГО).
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, закон относит к полномочиям МЧС дела в сфере нарушений технических регламентов изготовителем или продавцом продукции ГО, а также порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. МЧС также будет заниматься изучением случаев недостоверного декларирования продукции ГО и нарушений порядка маркировки продукции.
Должностные лица МЧС будут вправе составлять протоколы об административных нарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ о нарушениях требований регламента ЕАЭС, о невыполнении в срок законных предписаний ведомства, а также о невыполнении требований о представлении образцов продукции документов или сведений, необходимых для государственного контроля в сфере технического регулирования.
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