https://1prime.ru/20240808/mchs-850751622.html
МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО
МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО - 08.08.2024, ПРАЙМ
МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:14+0300
2024-08-08T18:14+0300
2024-08-08T18:14+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской обороны (ГО). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, закон относит к полномочиям МЧС дела в сфере нарушений технических регламентов изготовителем или продавцом продукции ГО, а также порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. МЧС также будет заниматься изучением случаев недостоверного декларирования продукции ГО и нарушений порядка маркировки продукции. Должностные лица МЧС будут вправе составлять протоколы об административных нарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ о нарушениях требований регламента ЕАЭС, о невыполнении в срок законных предписаний ведомства, а также о невыполнении требований о представлении образцов продукции документов или сведений, необходимых для государственного контроля в сфере технического регулирования.
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россия, мчс россии, товары, нарушения
РОССИЯ, МЧС России, товары, нарушения
МЧС разрешили рассматривать нарушения в сфере реализации товаров ГО
МЧС наделили полномочиями по рассмотрению нарушений в сфере продажи товаров ГО
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской обороны (ГО).
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, закон относит к полномочиям МЧС дела в сфере нарушений технических регламентов изготовителем или продавцом продукции ГО, а также порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. МЧС также будет заниматься изучением случаев недостоверного декларирования продукции ГО и нарушений порядка маркировки продукции.
Должностные лица МЧС будут вправе составлять протоколы об административных нарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ о нарушениях требований регламента ЕАЭС, о невыполнении в срок законных предписаний ведомства, а также о невыполнении требований о представлении образцов продукции документов или сведений, необходимых для государственного контроля в сфере технического регулирования.
В МЧС опровергли рассылку сообщений о якобы эвакуации жителей Суджи