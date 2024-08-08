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В РФ разрешили применять механизм ГЧП для частных промышленных объектов

В РФ разрешили применять механизм ГЧП для частных промышленных объектов - 08.08.2024, ПРАЙМ

В РФ разрешили применять механизм ГЧП для частных промышленных объектов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) при реконструкции частных промышленных... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T22:18+0300

2024-08-08T22:18+0300

2024-08-08T22:18+0300

экономика

россия

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партнерство

промышленность

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) при реконструкции частных промышленных объектов и создании промышленных объектов на частных землях. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно прошлой редакции закона, механизм ГЧП мог применяться лишь в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на государственных или муниципальных землях. Теперь закон разрешает использовать механизм ГЧП при реконструкции частных промышленных объектов и создании промышленных объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. При этом такой проект ГЧП должен соответствовать требованиям правительства к проектам технологического суверенитета или структурной адаптации экономики. А объем финансирования строительства или реконструкции промышленного объекта должен составлять не менее 10 миллиардов рублей. Причем частный инвестор за счет собственных средств должен профинансировать не менее 15% от этого объема. Доля же публичного партнера не должна превышать в совокупности объема финансирования, осуществляемого частным инвестором за счет собственных и заемных средств. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Минэкономразвития РФ ранее поясняло, что в проработке уже есть проекты в сфере химической промышленности, станкостроения и машиностроения, которые потенциально могут быть реализованы в рамках механизма ГЧП. При этом первый замглавы министерства Илья Торосов обращал внимание, что объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 году составил 1 триллион рублей - на 31 миллиард рублей больше, чем годом ранее. Он полагает, что тренд на увеличение объема инвестиций по соглашениям ГЧП сохранится и в 2024 году. Как сообщала пресс-служба министерства, предложение о реализации проекта инвестор будет направлять в правительство РФ. В случае одобрения предложение опубликуют на портале torgi.gov.ru с целью принятия заявок от иных лиц, заинтересованных в реализации подобного проекта. Если же другие заявки не поступят, то с инвестором заключат соглашение, если поступят - будет объявлен конкурс, поясняли в Минэкономразвития. В законе также определены обязательные критерии конкурса и установлены обязанности публичного партнера осуществлять контроль за реализацией соглашения.

https://1prime.ru/20240808/redomitsilyatsiya-850759120.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, партнерство, промышленность