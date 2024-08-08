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Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами - 08.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами
Забота о российских военных и их близких - одна из основных задач правительства, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T17:28+0300
2024-08-08T17:28+0300
2024-08-08T17:28+0300
михаил мишустин
сво
участники сво
курская область
льготы
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Забота о российских военных и их близких - одна из основных задач правительства, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Бойцы специальной военной операции, а также их семьи должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями. "Они отстаивают национальные интересы, будущее страны", - подчеркнул Мишустин.Под социальными гарантиями, по его словам, имеются в виду различные выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении и решении других жизненно важных вопросов.
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михаил мишустин, сво, участники сво, курская область, льготы
Михаил Мишустин, СВО, участники СВО, Курская область, льготы
Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами
Мишустин: бойцы СВО должны быть обеспечены всеми положенными им соцгарантиями
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Забота о российских военных и их близких - одна из основных задач правительства, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Бойцы специальной военной операции, а также их семьи должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями. "Они отстаивают национальные интересы, будущее страны", - подчеркнул Мишустин.
Под социальными гарантиями, по его словам, имеются в виду различные выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении и решении других жизненно важных вопросов.