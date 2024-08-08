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Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами

Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами - 08.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал обеспечить бойцов СВО всеми положенными льготами

Забота о российских военных и их близких - одна из основных задач правительства, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T17:28+0300

2024-08-08T17:28+0300

2024-08-08T17:28+0300

михаил мишустин

сво

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курская область

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Забота о российских военных и их близких - одна из основных задач правительства, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Бойцы специальной военной операции, а также их семьи должны быть обеспечены всеми положенными им социальными гарантиями. "Они отстаивают национальные интересы, будущее страны", - подчеркнул Мишустин.Под социальными гарантиями, по его словам, имеются в виду различные выплаты, льготы, компенсации и преференции при получении образования, трудоустройстве, лечении и решении других жизненно важных вопросов.

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михаил мишустин, сво, участники сво, курская область, льготы