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Картину Клода Моне выставят на продажу в РФ более чем за миллиард рублей

Картину Клода Моне выставят на продажу в РФ более чем за миллиард рублей - 08.08.2024, ПРАЙМ

Картину Клода Моне выставят на продажу в РФ более чем за миллиард рублей

Картину французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле" 1881 года выставят на торги в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T15:13+0300

2024-08-08T15:13+0300

2024-08-08T16:00+0300

экономика

россия

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картина

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Картину французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле" 1881 года выставят на торги в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на официальном сайте центра дистанционных торгов "Единый информатор". "Оскар Клод Моне/Клод Моне (Claude Monet – "Wheatfield" или "Champ de ble") – "Пшеничное поле". Эстимейт $12.5-16.5 миллиона (Christie's)… Начальная цена 1 миллиард 39 миллионов рублей", - говорится в описании лота. Картина выполнена из масла на холсте и имеет подпись "Claude Monet" на лицевой стороне в нижнем левом углу. Оригинальное подлинное произведение искусства из частной приватной коллекции находится в Москве в закрытом депозитарии - хранилище. Картина привезена в Российскую Федерацию с соблюдением законодательства стран Европы и РФ. Работа является культурной ценностью возрастом более 100 лет. Ввоз через таможню РФ оформлен официально с прилежащей экспертизой и разрешением европейского образца, а также документами на экспорт из Европы (export license), возможен обратный вывоз и транспортировка в Европу, уточняется на сайте.

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россия, аукцион, картина