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Россия за год увеличила импорт мороженого на треть

Россия за год увеличила импорт мороженого на треть - 08.08.2024, ПРАЙМ

Россия за год увеличила импорт мороженого на треть

Россия во втором квартале 2024 года увеличила импорт мороженого почти на 30% в годовом выражении - до 8 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Центре развития... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T05:18+0300

2024-08-08T05:18+0300

2024-08-08T05:19+0300

экономика

мороженое

продукты питания

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россия во втором квартале 2024 года увеличила импорт мороженого почти на 30% в годовом выражении - до 8 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"). "По данным государственной системы маркировки "Честный знак", за второй квартал 2024 года в Россию было поставлено 8 миллионов килограмм мороженого. Импорт мороженого во втором квартале 2023 года составил 6,2 миллиона килограмм", - сказали в ЦРПТ. В сравнении с первым кварталом 2024 года импорт мороженого увеличился вдвое. Тем не менее, отечественное мороженое по-прежнему занимает наибольшую долю в структуре всего предложения - 96,5%. А его производство по сравнению с первым кварталом выросло на 77,3% - до 195 тысяч тонн. Цены на мороженое за квартал увеличились на 8,4% - до 732 рублей за килограмм. Спрос также вырос на 8,4% к первому кварталу. Как отметила руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина, выросли поставки из-за рубежа и другой молочной продукции. "Так, например, импорт сухого молока и сливок вырос на 45,5%, с 11 миллионов килограмм в первом квартале до 16 миллионов килограмм во втором квартале 2024 года, кефира - на 25% (с 8 миллионов литров до 10 миллионов литров), а натурального масла - на 17,4% (с 23 миллионов литров до 27 миллионов литров)", - рассказала она.

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мороженое, продукты питания