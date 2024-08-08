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Россия за год увеличила импорт мороженого на треть - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Россия за год увеличила импорт мороженого на треть
Россия за год увеличила импорт мороженого на треть - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россия за год увеличила импорт мороженого на треть
Россия во втором квартале 2024 года увеличила импорт мороженого почти на 30% в годовом выражении - до 8 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Центре развития... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T05:18+0300
2024-08-08T05:19+0300
экономика
мороженое
продукты питания
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россия во втором квартале 2024 года увеличила импорт мороженого почти на 30% в годовом выражении - до 8 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"). "По данным государственной системы маркировки "Честный знак", за второй квартал 2024 года в Россию было поставлено 8 миллионов килограмм мороженого. Импорт мороженого во втором квартале 2023 года составил 6,2 миллиона килограмм", - сказали в ЦРПТ. В сравнении с первым кварталом 2024 года импорт мороженого увеличился вдвое. Тем не менее, отечественное мороженое по-прежнему занимает наибольшую долю в структуре всего предложения - 96,5%. А его производство по сравнению с первым кварталом выросло на 77,3% - до 195 тысяч тонн. Цены на мороженое за квартал увеличились на 8,4% - до 732 рублей за килограмм. Спрос также вырос на 8,4% к первому кварталу. Как отметила руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина, выросли поставки из-за рубежа и другой молочной продукции. "Так, например, импорт сухого молока и сливок вырос на 45,5%, с 11 миллионов килограмм в первом квартале до 16 миллионов килограмм во втором квартале 2024 года, кефира - на 25% (с 8 миллионов литров до 10 миллионов литров), а натурального масла - на 17,4% (с 23 миллионов литров до 27 миллионов литров)", - рассказала она.
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мороженое, продукты питания
Экономика, мороженое, продукты питания
05:18 08.08.2024 (обновлено: 05:19 08.08.2024)
 
Россия за год увеличила импорт мороженого на треть

Россия за год увеличила импорт мороженого на треть, до 8 тысяч тонн

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк" День мороженого в ГУМе
 День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Россия во втором квартале 2024 года увеличила импорт мороженого почти на 30% в годовом выражении - до 8 тысяч тонн, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").
"По данным государственной системы маркировки "Честный знак", за второй квартал 2024 года в Россию было поставлено 8 миллионов килограмм мороженого. Импорт мороженого во втором квартале 2023 года составил 6,2 миллиона килограмм", - сказали в ЦРПТ.
В сравнении с первым кварталом 2024 года импорт мороженого увеличился вдвое.
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Тем не менее, отечественное мороженое по-прежнему занимает наибольшую долю в структуре всего предложения - 96,5%. А его производство по сравнению с первым кварталом выросло на 77,3% - до 195 тысяч тонн.
Цены на мороженое за квартал увеличились на 8,4% - до 732 рублей за килограмм. Спрос также вырос на 8,4% к первому кварталу.
Как отметила руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлия Кузьмина, выросли поставки из-за рубежа и другой молочной продукции.
"Так, например, импорт сухого молока и сливок вырос на 45,5%, с 11 миллионов килограмм в первом квартале до 16 миллионов килограмм во втором квартале 2024 года, кефира - на 25% (с 8 миллионов литров до 10 миллионов литров), а натурального масла - на 17,4% (с 23 миллионов литров до 27 миллионов литров)", - рассказала она.
 
Экономикамороженоепродукты питания
 
 
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