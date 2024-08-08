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Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные
Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные - 08.08.2024, ПРАЙМ
Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные
Десятого и одиннадцатого августа на Москву обрушатся дожди с грозами. Некоторые районы столицы может подтопить, предупредил в беседе с "Вечерней Москвой"... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T15:11+0300
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погода
холодная погода
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Десятого и одиннадцатого августа на Москву обрушатся дожди с грозами. Некоторые районы столицы может подтопить, предупредил в беседе с "Вечерней Москвой" синоптик Александр Ильин.По его словам, в пятницу, 9 августа, температура воздуха не поднимется выше плюс 22–24 градуса, ночью она опустится еще на семь градусов, начнутся дожди. Суббота, 10 августа, пройдет тепло и тихо, дожди прольют лишь в области. Однако ближе к ночи в столицу придет холодный атмосферный фронт.Утром в воскресенье, 11 августа, москвичи будут просыпаться под звуки дождя и завывания ветра. Прояснений синоптик не обещает. Потепление начнётся лишь со среды, 14 августа.
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москва, московская область, погода, холодная погода, прогноз, дождь
МОСКВА, Московская область, погода, холодная погода, прогноз, дождь
15:11 08.08.2024
 
Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные

Синоптик Ильин: в Москве в выходные, 10 и 11 августа, пройдут дожди и грозы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Десятого и одиннадцатого августа на Москву обрушатся дожди с грозами. Некоторые районы столицы может подтопить, предупредил в беседе с "Вечерней Москвой" синоптик Александр Ильин.
По его словам, в пятницу, 9 августа, температура воздуха не поднимется выше плюс 22–24 градуса, ночью она опустится еще на семь градусов, начнутся дожди. Суббота, 10 августа, пройдет тепло и тихо, дожди прольют лишь в области. Однако ближе к ночи в столицу придет холодный атмосферный фронт.
Утром в воскресенье, 11 августа, москвичи будут просыпаться под звуки дождя и завывания ветра. Прояснений синоптик не обещает. Потепление начнётся лишь со среды, 14 августа.
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