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Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные

Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные - 08.08.2024, ПРАЙМ

Москвичам озвучили скверный прогноз на выходные

Десятого и одиннадцатого августа на Москву обрушатся дожди с грозами. Некоторые районы столицы может подтопить, предупредил в беседе с "Вечерней Москвой"... | 08.08.2024, ПРАЙМ

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москва

московская область

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холодная погода

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Десятого и одиннадцатого августа на Москву обрушатся дожди с грозами. Некоторые районы столицы может подтопить, предупредил в беседе с "Вечерней Москвой" синоптик Александр Ильин.По его словам, в пятницу, 9 августа, температура воздуха не поднимется выше плюс 22–24 градуса, ночью она опустится еще на семь градусов, начнутся дожди. Суббота, 10 августа, пройдет тепло и тихо, дожди прольют лишь в области. Однако ближе к ночи в столицу придет холодный атмосферный фронт.Утром в воскресенье, 11 августа, москвичи будут просыпаться под звуки дождя и завывания ветра. Прояснений синоптик не обещает. Потепление начнётся лишь со среды, 14 августа.

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москва

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