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Россияне назвали свои приоритеты в программах долгосрочных сбережений
Россияне назвали свои приоритеты в программах долгосрочных сбережений - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россияне назвали свои приоритеты в программах долгосрочных сбережений
Четверть участников опроса, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Минфином РФ, назвали главным для себя в программе | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T16:02+0300
2024-08-08T16:02+0300
2024-08-08T16:02+0300
накопления
сбережения
минфин
инвестиции
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Четверть участников опроса, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Минфином РФ, назвали главным для себя в программе долгосрочных сбережений возможность получить все накопления в особых жизненных ситуациях, почти столько же - наличие налогового вычета, сообщает Минфин. Программа долгосрочных сбережений - новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа позволяет при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме. "В опросе, который проводился с апреля по август 2024 года, приняли участие почти 700 тысяч россиян из всех восьми федеральных округов... Четверть участников указали, что для них в приоритете возможность получить до 100% накоплений в особых жизненных ситуациях, еще 24% ключевым преимуществом назвали налоговый вычет", - говорится в сообщении Минфина. Софинансирование в качестве приоритета для себя назвали 20% россиян, возможность наследования средств – 19%, возможность гибко распоряжаться пенсионными накоплениями – 15%. Опрос также показал, что вступить в программу готовы более 14% респондентов. По словам директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой, интерес граждан к программе показывает, что в России развивается финансовая грамотность. "Люди стремятся к финансовой безопасности и финансовой независимости, поэтому информация о том, как этого достичь, максимально востребована. Финансово грамотный человек – это тот, кто умеет ставить цели и предпринимать шаги для их достижения", - отметила она. Популярность программы в ближайшее время будет расти, считает президент НАПФ Сергей Беляков. "Мы видим, что этот сберегательный инструмент востребован, но пока еще не так много людей о нем знают или решились им воспользоваться. Когда первые участники получат начисления и увидят, как их деньги работают внутри механизма ПДС, случится лавинообразный всплеск интереса и начнется процесс каскадных изменений в обществе", – полагает он.
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накопления, сбережения, минфин, инвестиции
накопления, сбережения, Минфин, инвестиции
Россияне назвали свои приоритеты в программах долгосрочных сбережений
Минфин: россияне назвали приоритетом возможность снять все накопления
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Четверть участников опроса, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Минфином РФ, назвали главным для себя в программе долгосрочных сбережений возможность получить все накопления в особых жизненных ситуациях, почти столько же - наличие налогового вычета, сообщает Минфин.
Программа долгосрочных сбережений - новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа позволяет при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме.
"В опросе, который проводился с апреля по август 2024 года, приняли участие почти 700 тысяч россиян из всех восьми федеральных округов... Четверть участников указали, что для них в приоритете возможность получить до 100% накоплений в особых жизненных ситуациях, еще 24% ключевым преимуществом назвали налоговый вычет", - говорится в сообщении Минфина.
Софинансирование в качестве приоритета для себя назвали 20% россиян, возможность наследования средств – 19%, возможность гибко распоряжаться пенсионными накоплениями – 15%. Опрос также показал, что вступить в программу готовы более 14% респондентов.
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По словам директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой, интерес граждан к программе показывает, что в России развивается финансовая грамотность. "Люди стремятся к финансовой безопасности и финансовой независимости, поэтому информация о том, как этого достичь, максимально востребована. Финансово грамотный человек – это тот, кто умеет ставить цели и предпринимать шаги для их достижения", - отметила она.
Популярность программы в ближайшее время будет расти, считает президент НАПФ Сергей Беляков. "Мы видим, что этот сберегательный инструмент востребован, но пока еще не так много людей о нем знают или решились им воспользоваться. Когда первые участники получат начисления и увидят, как их деньги работают внутри механизма ПДС, случится лавинообразный всплеск интереса и начнется процесс каскадных изменений в обществе", – полагает он.