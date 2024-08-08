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Россияне назвали свои приоритеты в программах долгосрочных сбережений

Россияне назвали свои приоритеты в программах долгосрочных сбережений - 08.08.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали свои приоритеты в программах долгосрочных сбережений

Четверть участников опроса, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Минфином РФ, назвали главным для себя в программе | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:02+0300

2024-08-08T16:02+0300

2024-08-08T16:02+0300

накопления

сбережения

минфин

инвестиции

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Четверть участников опроса, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Минфином РФ, назвали главным для себя в программе долгосрочных сбережений возможность получить все накопления в особых жизненных ситуациях, почти столько же - наличие налогового вычета, сообщает Минфин. Программа долгосрочных сбережений - новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа позволяет при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме. "В опросе, который проводился с апреля по август 2024 года, приняли участие почти 700 тысяч россиян из всех восьми федеральных округов... Четверть участников указали, что для них в приоритете возможность получить до 100% накоплений в особых жизненных ситуациях, еще 24% ключевым преимуществом назвали налоговый вычет", - говорится в сообщении Минфина. Софинансирование в качестве приоритета для себя назвали 20% россиян, возможность наследования средств – 19%, возможность гибко распоряжаться пенсионными накоплениями – 15%. Опрос также показал, что вступить в программу готовы более 14% респондентов. По словам директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой, интерес граждан к программе показывает, что в России развивается финансовая грамотность. "Люди стремятся к финансовой безопасности и финансовой независимости, поэтому информация о том, как этого достичь, максимально востребована. Финансово грамотный человек – это тот, кто умеет ставить цели и предпринимать шаги для их достижения", - отметила она. Популярность программы в ближайшее время будет расти, считает президент НАПФ Сергей Беляков. "Мы видим, что этот сберегательный инструмент востребован, но пока еще не так много людей о нем знают или решились им воспользоваться. Когда первые участники получат начисления и увидят, как их деньги работают внутри механизма ПДС, случится лавинообразный всплеск интереса и начнется процесс каскадных изменений в обществе", – полагает он.

https://1prime.ru/20240808/yuan-850745326.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

накопления, сбережения, минфин, инвестиции