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Власти повысили вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения

Власти повысили вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения - 08.08.2024, ПРАЙМ

Власти повысили вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:05+0300

2024-08-08T21:05+0300

2024-08-08T21:05+0300

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налоговый вычет

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения "Роснефти" в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2026 года; при этом общая сумма увеличения не должна превышать 16,6 миллиарда рублей. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Налоговый вычет для Самотлорского месторождения действует с 2018 по 2027 год включительно и составляет 2,917 миллиарда рублей в месяц, или 35 миллиардов рублей в год. Закон увеличивает сумму этого вычета на величину показателя НВ, которую налогоплательщик определяет самостоятельно для каждого налогового периода. При этом она не может превышать 1,167 миллиарда рублей в месяц с 1 июля по 31 декабря 2024 года, 583 миллиона рублей в месяц - в 2025 году, 434 миллиона в месяц - в 2026 году. Общая сумма таких показателей, определенных налогоплательщиком за все налоговые периоды, не может превышать 16,6 миллиарда рублей. В апреле-декабре 2022 года вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения уже повышался. Тогда дополнительный вычет применялся в случае, если цена нефти Urals в налоговом периоде превысит 44,2 доллара за баррель. Это должно было поддержать уровень добычи нефти на обводненных месторождениях. А для Иркутской нефтяной компании из состава фактических расходов по налогу на добавленный доход (НДД) исключается сумма возврата налогового вычета по НДПИ и процентов, уплачиваемых по НДПИ за период с 2025-2029 годов. Это делается, чтобы "правильно рассчитывать обязательства по НДД, то есть увеличить их", пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Вычет был предоставлен на период с 1 июля 2022 и до конца текущего года в целях создания новых мощностей по переработке этана или сжиженного углеводородного газа. Кроме того, говорил Сазанов, исключается двойное налогообложение НДПИ при добыче газового конденсата, когда он обратно закачивается в пласт для поддержания пластового давления при добыче углеводородного сырья. Причем с 2025 года будут действовать нулевые ставки НДПИ как для горючего природного газа (за исключением попутного газа), так и для газового конденсата, закачанных в пласт для поддержания пластового давления при добыче любого углеводородного сырья. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20240712/putin-850063573.html

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россия, ндпи, налоговый вычет