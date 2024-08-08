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Льготный НДС на авиаперевозки по России продлили до 2028 года

Льготный НДС на авиаперевозки по России продлили до 2028 года - 08.08.2024, ПРАЙМ

Льготный НДС на авиаперевозки по России продлили до 2028 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки, а также... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:01+0300

2024-08-08T21:01+0300

2024-08-08T21:01+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки, а также освобождает от этого налога услуги ЭКСАР. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ первоначально вносил в Налоговый кодекс изменения, связанные с реализацией основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения в Госдуме он был дополнен рядом норм, в том числе касающихся продления до 2028 года льготных ставок НДС для авиаперевозок по России, действие которых завершалось в текущем году. Это касается нулевой ставки НДС для воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым, города Севастополя и Калининградской области. Также продлевается действие пониженной ставки налога в 10% для других внутренних авиаперевозок. Помимо этого, от НДС на территории РФ освобождаются услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию. Это связано с гарантийной поддержкой экспорта, импорта и временными полномочиями организации по перестрахованию внутрироссийских торговых кредитов, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Освобождаются от НДС и услуги по предоставлению в аренду автомобилей скорой помощи с экипажем (водителем) государственным и муниципальным медорганизациям, также по перевозке этими автомобилями бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с такими организациями. Причем этой льготе придается обратная сила: она распространяется на операции по реализации таких услуг, осуществленные с 1 января 2020 года. Помимо этого, с 1 января 2025 года пониженный НДС в размере 10% будет распространяться на все обработанные протравителями (протравленные) семена сельскохозяйственных культур. Сейчас такая ставка применяется лишь в отношении семян кукурузы и подсолнечника. Смысл в том, чтобы семена, которые используются для посева, облагать НДС по льготной ставке 10% при ввозе либо реализации на территории РФ, отмечал Сазанов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Так, нормы, касающиеся ЭКСАР и автомобилей скорой медпомощи, начнут действовать через месяц после этого, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

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россия, закон, ндс, освобождение от ндс, авиаперевозки