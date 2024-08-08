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Чистая прибыль Uniper за первое полугодие упала в 10 раз

Чистая прибыль Uniper за первое полугодие упала в 10 раз - 08.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Uniper за первое полугодие упала в 10 раз

Чистая прибыль немецкого энергетического концерна Uniper за первое полугодие текущего года составила 903 миллиона евро, сократившись в 10 раз, с 9,453... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T09:23+0300

2024-08-08T09:23+0300

2024-08-08T10:22+0300

uniper

чистая прибыль

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого энергетического концерна Uniper за первое полугодие текущего года составила 903 миллиона евро, сократившись в 10 раз, с 9,453 миллиарда, годом ранее, следует из отчетности компании.Прибыль в пересчете на акцию уменьшилась до 2,11 евро с 22,65 евро годом ранее.Выручка Uniper в отчетном периоде при этом упала почти в два раза, до 31,725 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT составил 1,439 миллиарда евро.Во втором квартале чистая прибыль снизилась до 426 миллионов евро с 2,7 миллиарда евро годом ранее, прибыль на акцию - до 1 евро с 6,47 евро годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 32%, до 13,744 миллиарда долларов.По итогам текущего года компания ожидает, что скорректированный показатель EBIT будет "значительно ниже", чем по итогам прошлого года, когда он составил 7,164 миллиарда евро. Чистая прибыль Uniper ожидается на уровне от 1,1 до 1,5 миллиардов евро.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.

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uniper, чистая прибыль