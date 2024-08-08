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В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики - 08.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики
В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики - 08.08.2024, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики
Динамика финансовых потоков в июле 2024 года указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях российской экономики, говорится в... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:07+0300
2024-08-08T20:07+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Динамика финансовых потоков в июле 2024 года указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях российской экономики, говорится в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков" департамента исследований и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Динамика финансовых потоков за июль указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях экономики. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 1,2% относительно среднего уровня II квартала 2024 года", - говорится в материалах департамента. При этом отмечается, что без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 1,1% по сравнению со средним уровнем второго квартала. "Снижение входящих платежей наблюдалось во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей потребительского спроса. В отраслях потребительского спроса в июле объем входящих платежей увеличился на 0,4%. Основным источником роста стали поступления в финансовых услугах", - пишут аналитики ЦБ. Так, они обращают внимание, что поступления в отраслях государственного спроса сократились на 4% после значительного роста во втором квартале 2024 года. Отрасли инвестиционного спроса продемонстрировали снижение входящих платежей на 0,8%, отрасли промежуточного спроса - на 0,9%, отрасли внешнего спроса - на 2,8% по сравнению со средним уровнем второго квартала. "Сокращение объема поступлений наблюдалось почти во всех федеральных округах, за исключением Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - сказано в материалах. ЦБ в среду сообщил, что оценивает рост экономики РФ во втором квартале в 4,4% в годовом выражении, а по итогам третьего квартала ожидает его на уровне 3,2%. Регулятор ожидает, что в третьем квартале текущие темпы роста ВВП продолжат замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Основным драйвером роста по-прежнему будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.
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россия, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ
20:07 08.08.2024
 
В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики

ЦБ: финансовые потоки в июле указали на начало охлаждения в отдельных отраслях

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Динамика финансовых потоков в июле 2024 года указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях российской экономики, говорится в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков" департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Динамика финансовых потоков за июль указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях экономики. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 1,2% относительно среднего уровня II квартала 2024 года", - говорится в материалах департамента.
При этом отмечается, что без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 1,1% по сравнению со средним уровнем второго квартала.
"Снижение входящих платежей наблюдалось во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей потребительского спроса. В отраслях потребительского спроса в июле объем входящих платежей увеличился на 0,4%. Основным источником роста стали поступления в финансовых услугах", - пишут аналитики ЦБ.
Так, они обращают внимание, что поступления в отраслях государственного спроса сократились на 4% после значительного роста во втором квартале 2024 года. Отрасли инвестиционного спроса продемонстрировали снижение входящих платежей на 0,8%, отрасли промежуточного спроса - на 0,9%, отрасли внешнего спроса - на 2,8% по сравнению со средним уровнем второго квартала.
"Сокращение объема поступлений наблюдалось почти во всех федеральных округах, за исключением Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - сказано в материалах.
ЦБ в среду сообщил, что оценивает рост экономики РФ во втором квартале в 4,4% в годовом выражении, а по итогам третьего квартала ожидает его на уровне 3,2%. Регулятор ожидает, что в третьем квартале текущие темпы роста ВВП продолжат замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Основным драйвером роста по-прежнему будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Российская экономика прошла пик перегрева, считает бывший глава Минфина
Вчера, 22:14
 
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