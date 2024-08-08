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В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики

В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики - 08.08.2024, ПРАЙМ

В ЦБ зафиксировали начало охлаждения в отдельных отраслях экономики

Динамика финансовых потоков в июле 2024 года указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях российской экономики, говорится в... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:07+0300

2024-08-08T20:07+0300

2024-08-08T20:07+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Динамика финансовых потоков в июле 2024 года указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях российской экономики, говорится в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков" департамента исследований и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Динамика финансовых потоков за июль указывает на возможное начало охлаждения деловой активности в отдельных отраслях экономики. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 1,2% относительно среднего уровня II квартала 2024 года", - говорится в материалах департамента. При этом отмечается, что без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 1,1% по сравнению со средним уровнем второго квартала. "Снижение входящих платежей наблюдалось во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей потребительского спроса. В отраслях потребительского спроса в июле объем входящих платежей увеличился на 0,4%. Основным источником роста стали поступления в финансовых услугах", - пишут аналитики ЦБ. Так, они обращают внимание, что поступления в отраслях государственного спроса сократились на 4% после значительного роста во втором квартале 2024 года. Отрасли инвестиционного спроса продемонстрировали снижение входящих платежей на 0,8%, отрасли промежуточного спроса - на 0,9%, отрасли внешнего спроса - на 2,8% по сравнению со средним уровнем второго квартала. "Сокращение объема поступлений наблюдалось почти во всех федеральных округах, за исключением Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - сказано в материалах. ЦБ в среду сообщил, что оценивает рост экономики РФ во втором квартале в 4,4% в годовом выражении, а по итогам третьего квартала ожидает его на уровне 3,2%. Регулятор ожидает, что в третьем квартале текущие темпы роста ВВП продолжат замедляться под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Основным драйвером роста по-прежнему будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.

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