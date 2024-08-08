https://1prime.ru/20240808/opk-850758826.html
Некоторые предприятия ОПК в РФ станут экономически значимыми организациями
Некоторые предприятия ОПК в РФ станут экономически значимыми организациями - 08.08.2024, ПРАЙМ
Некоторые предприятия ОПК в РФ станут экономически значимыми организациями
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству относить российские предприятия ОПК с годовой выручкой более 10 миллиардов... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:37+0300
2024-08-08T21:37+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству относить российские предприятия ОПК с годовой выручкой более 10 миллиардов рублей к экономически значимым организациям (ЭЗО), а также дает возможность "косвенным" миноритариям напрямую получать дивиденды от ЭЗО. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию и увеличение круга российских хозяйственных обществ, удовлетворяющих условиям для их включения в перечень ЭЗО. Согласно закону, анализ правоприменительной практики выявил потребность в расширении критериев для включения в перечень ЭЗО в целях предотвращения блокировки деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса. В связи с этим закон позволяет включать в перечень ЭЗО российские хозяйственные общества, входящие в сводный реестр организаций ОПК и имеющие объем выручки более 10 миллиардов рублей за последний завершенный отчетный год. Для остальных предприятий критерий по выручке - 75 миллиардов рублей. Одновременно уточняется порог участия российских граждан и юрлиц в иностранной холдинговой компании (ИХК) в качестве одного из критериев отнесения хозобществ к числу ЭЗО. Для этого достаточно будет доли их прямого или косвенного участия в ИХК не менее 50% (сейчас - более 50%). Это изменение в пояснительной записке объясняется тем, что "российские косвенные участники" с такой долей сталкиваются с блокированием на уровне ИХК принятия решений, связанных с деятельностью ЭЗО. Госдума поддержала поправку, позволяющую напрямую получать от ЭЗО дивиденды ее российским миноритариям (за исключением публичных АО), которые косвенно владеют в ней не менее 5% через иностранные организации из недружественных стран, не являющиеся ИХК. Это будет возможно в случае приостановления корпоративных прав таких организаций. Кроме того, на полтора года - до 1 января 2026 года - продлевается срок, в течение которого акционеры, владеющие в совокупности не менее 5% голосующих акций АО, вправе подать в суд иск к члену совета директоров (набсовета), гендиректору о возмещении причиненных обществу убытков, а также оспаривать крупные сделки. Это касается случаев, когда в отношении общества действуют ограничения недружественных стран, а также когда общество на основании решений правительства РФ может ограничить раскрытие информации. С сентября 2023 года в России действует закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозобществах, являющихся ЭЗО. Он позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав ИХК - в частности, ограничиваются права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды. Перечень ЭЗО составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать установленным критериям. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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россия, впк, эзо
Экономика, РОССИЯ, ВПК, ЭЗО
Некоторые предприятия ОПК в РФ станут экономически значимыми организациями
Власти РФ включат в ЭЗО предприятия ОПК с выручкой более 10 млрд руб в год
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству относить российские предприятия ОПК с годовой выручкой более 10 миллиардов рублей к экономически значимым организациям (ЭЗО), а также дает возможность "косвенным" миноритариям напрямую получать дивиденды от ЭЗО. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на ускорение перевода активов в российскую юрисдикцию и увеличение круга российских хозяйственных обществ, удовлетворяющих условиям для их включения в перечень ЭЗО. Согласно закону, анализ правоприменительной практики выявил потребность в расширении критериев для включения в перечень ЭЗО в целях предотвращения блокировки деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса.
В связи с этим закон позволяет включать в перечень ЭЗО российские хозяйственные общества, входящие в сводный реестр организаций ОПК и имеющие объем выручки более 10 миллиардов рублей за последний завершенный отчетный год. Для остальных предприятий критерий по выручке - 75 миллиардов рублей.
Одновременно уточняется порог участия российских граждан и юрлиц в иностранной холдинговой компании (ИХК) в качестве одного из критериев отнесения хозобществ к числу ЭЗО. Для этого достаточно будет доли их прямого или косвенного участия в ИХК не менее 50% (сейчас - более 50%). Это изменение в пояснительной записке объясняется тем, что "российские косвенные участники" с такой долей сталкиваются с блокированием на уровне ИХК принятия решений, связанных с деятельностью ЭЗО.
Госдума поддержала поправку, позволяющую напрямую получать от ЭЗО дивиденды ее российским миноритариям (за исключением публичных АО), которые косвенно владеют в ней не менее 5% через иностранные организации из недружественных стран, не являющиеся ИХК. Это будет возможно в случае приостановления корпоративных прав таких организаций.
Кроме того, на полтора года - до 1 января 2026 года - продлевается срок, в течение которого акционеры, владеющие в совокупности не менее 5% голосующих акций АО, вправе подать в суд иск к члену совета директоров (набсовета), гендиректору о возмещении причиненных обществу убытков, а также оспаривать крупные сделки. Это касается случаев, когда в отношении общества действуют ограничения недружественных стран, а также когда общество на основании решений правительства РФ может ограничить раскрытие информации.
С сентября 2023 года в России действует закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозобществах, являющихся ЭЗО. Он позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав ИХК - в частности, ограничиваются права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус ЭЗО призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды. Перечень ЭЗО составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать установленным критериям.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мишустин дал поручение по участию ОПК в "Профессионалитете"