https://1prime.ru/20240808/organizatsii-850745499.html

Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ

Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ - 08.08.2024, ПРАЙМ

Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T15:33+0300

2024-08-08T15:33+0300

2024-08-08T15:33+0300

россия

закон

нежелательные организации

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/60/763396088_0:223:3923:2430_1920x0_80_0_0_db6d44876035a3aa7a3094f882e3ce6b.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником которой являются государственные органы другого государства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее к нежелательными могли отнести зарубежные или международные неправительственные организации, которые представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Кроме того, деятельность организаций могли признать нежелательной, если в отношении нее были получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, которые принадлежат организации, которая ранее была признана нежелательной. В соответствии с нововведениями, нежелательной на может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти другого государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы другого государства (кроме международной межправительственной организации, членом которой является Россия).

https://1prime.ru/20240703/vinate-849684582.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, нежелательные организации