https://1prime.ru/20240808/organizatsii-850745499.html
Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ
Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ - 08.08.2024, ПРАЙМ
Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T15:33+0300
2024-08-08T15:33+0300
2024-08-08T15:33+0300
россия
закон
нежелательные организации
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/60/763396088_0:223:3923:2430_1920x0_80_0_0_db6d44876035a3aa7a3094f882e3ce6b.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником которой являются государственные органы другого государства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее к нежелательными могли отнести зарубежные или международные неправительственные организации, которые представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Кроме того, деятельность организаций могли признать нежелательной, если в отношении нее были получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, которые принадлежат организации, которая ранее была признана нежелательной. В соответствии с нововведениями, нежелательной на может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти другого государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы другого государства (кроме международной межправительственной организации, членом которой является Россия).
https://1prime.ru/20240703/vinate-849684582.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/60/763396088_194:0:3730:2652_1920x0_80_0_0_338fa965e2d7f8afac8d927befa9e5ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, закон, нежелательные организации
РОССИЯ, закон, нежелательные организации
Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ
В РФ могут признать нежелательными организации с участием иностранных госорганов
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником которой являются государственные органы другого государства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее к нежелательными могли отнести зарубежные или международные неправительственные организации, которые представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Кроме того, деятельность организаций могли признать нежелательной, если в отношении нее были получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, которые принадлежат организации, которая ранее была признана нежелательной.
В соответствии с нововведениями, нежелательной на может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти другого государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы другого государства (кроме международной межправительственной организации, членом которой является Россия).
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз