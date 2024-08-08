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Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ
Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ - 08.08.2024, ПРАЙМ
Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T15:33+0300
2024-08-08T15:33+0300
россия
закон
нежелательные организации
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником которой являются государственные органы другого государства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее к нежелательными могли отнести зарубежные или международные неправительственные организации, которые представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Кроме того, деятельность организаций могли признать нежелательной, если в отношении нее были получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, которые принадлежат организации, которая ранее была признана нежелательной. В соответствии с нововведениями, нежелательной на может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти другого государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы другого государства (кроме международной межправительственной организации, членом которой является Россия).
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россия, закон, нежелательные организации
РОССИЯ, закон, нежелательные организации
15:33 08.08.2024
 
Организации с иностранным госучастием смогут признавать нежелательными в РФ

В РФ могут признать нежелательными организации с участием иностранных госорганов

© fotolia.com / Simon CosteКабинет
Кабинет - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© fotolia.com / Simon Coste
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательной иностранную или международную организацию, учредителем либо участником которой являются государственные органы другого государства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее к нежелательными могли отнести зарубежные или международные неправительственные организации, которые представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России. Кроме того, деятельность организаций могли признать нежелательной, если в отношении нее были получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, которые принадлежат организации, которая ранее была признана нежелательной.
В соответствии с нововведениями, нежелательной на может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти другого государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы другого государства (кроме международной межправительственной организации, членом которой является Россия).
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РОССИЯзаконнежелательные организации
 
 
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