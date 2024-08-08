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Кабмину РФ продлили право определять допоснования для налоговой отсрочки - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Кабмину РФ продлили право определять допоснования для налоговой отсрочки
Кабмину РФ продлили право определять допоснования для налоговой отсрочки - 08.08.2024, ПРАЙМ
Кабмину РФ продлили право определять допоснования для налоговой отсрочки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца 2028 года право правительства РФ устанавливать дополнительные основания для отсрочки | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:03+0300
2024-08-08T21:03+0300
россия
правительство рф
льготы
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца 2028 года право правительства РФ устанавливать дополнительные основания для отсрочки по уплате налогов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ первоначально предусматривал изменения в Налоговый кодекс, связанные с реализацией основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения в Госдуме он был дополнен рядом норм, в том числе в части полномочий кабмина. Одна из них продлевает на 2025-2028 годы право правительства устанавливать дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; менять порядок и условия ее предоставления. Также устанавливаются правовые основания для обеспечения централизованной передачи сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это позволит членам таких семей получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке. А ФНС получает полномочия утверждать критерии ликвидности имущества, которое может быть предметом залога, и оценивать платежеспособность лица, заинтересованного в изменении срока уплаты налоговых платежей. Физлицам же, не являющимся ИП, предоставляется возможность в налоговых декларациях, заявлениях и других документах, направляемых в налоговые органы, указывать вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Одновременно отменяется подача "нулевой" упрощенной отчетности, если компания не вела деятельность. Также снижаются требования для перехода компаний к налоговому мониторингу: к объему полученных доходов и величине активов - с 1 миллиарда до 800 миллионов рублей; по уплаченным налогам – со 100 миллионов до 80 миллионов рублей. При этом в перечень организаций, для которых выполнение этих требований не является обязательным для участия в налоговом мониторинге, включаются бывшие участники консолидированных групп налогоплательщиков, операторы лотерей, организации, государственные и муниципальные учреждения, а также холдинги с суммарным объемом доходов материнской компании и контролируемых ею "дочек" (с долей от 50%) не менее 10 миллиардов рублей и такой же совокупной стоимостью активов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
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россия, правительство рф, льготы
РОССИЯ, Правительство РФ, льготы
21:03 08.08.2024
 
Кабмину РФ продлили право определять допоснования для налоговой отсрочки

Кабмин РФ сможет до конца 2028 г определять допоснования для отсрочки по налогам

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства
Дом Правительства - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до конца 2028 года право правительства РФ устанавливать дополнительные основания для отсрочки по уплате налогов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ первоначально предусматривал изменения в Налоговый кодекс, связанные с реализацией основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения в Госдуме он был дополнен рядом норм, в том числе в части полномочий кабмина. Одна из них продлевает на 2025-2028 годы право правительства устанавливать дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; менять порядок и условия ее предоставления.
Также устанавливаются правовые основания для обеспечения централизованной передачи сведений о многодетных семьях в ФНС России. Это позволит членам таких семей получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке. А ФНС получает полномочия утверждать критерии ликвидности имущества, которое может быть предметом залога, и оценивать платежеспособность лица, заинтересованного в изменении срока уплаты налоговых платежей.
Физлицам же, не являющимся ИП, предоставляется возможность в налоговых декларациях, заявлениях и других документах, направляемых в налоговые органы, указывать вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Одновременно отменяется подача "нулевой" упрощенной отчетности, если компания не вела деятельность. Также снижаются требования для перехода компаний к налоговому мониторингу: к объему полученных доходов и величине активов - с 1 миллиарда до 800 миллионов рублей; по уплаченным налогам – со 100 миллионов до 80 миллионов рублей.
При этом в перечень организаций, для которых выполнение этих требований не является обязательным для участия в налоговом мониторинге, включаются бывшие участники консолидированных групп налогоплательщиков, операторы лотерей, организации, государственные и муниципальные учреждения, а также холдинги с суммарным объемом доходов материнской компании и контролируемых ею "дочек" (с долей от 50%) не менее 10 миллиардов рублей и такой же совокупной стоимостью активов.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
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