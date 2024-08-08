https://1prime.ru/20240808/otvetstvennnost-850754836.html
В России ужесточили ответственность за участие нежелательных организациях
В России ужесточили ответственность за участие нежелательных организациях - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России ужесточили ответственность за участие нежелательных организациях
Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:57+0300
2024-08-08T19:57+0300
2024-08-08T19:57+0300
россия
закон
уголовная ответственность
административная ответственность
нежелательные организации
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ организаций. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде ответственность была предусмотрена за участие только в иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых была признана нежелательной. Законы предусматривают введение ответственности за участие, в том числе, в нежелательных организациях с участием органов власти иностранных государств. Первым законом предусматривается введение уголовной ответственности за осуществление деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной. Так, за повторное участие в деятельности таких организаций (если ранее лицо было подвергнуто административному наказанию за данное правонарушение) предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет. За предоставление или сбор средств для финансирования любой нежелательной организации в российском законодательстве установлено наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, принудительных работ на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 1 до 5 лет. Организация деятельности нежелательной организации повлечёт за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Второй закон вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций, за участие в которых можно получить наказание. За участие в деятельности любой нежелательной организации, если это действие не содержит признаков уголовного деяния, в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
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россия, закон, уголовная ответственность, административная ответственность, нежелательные организации
РОССИЯ, закон, уголовная ответственность, административная ответственность, нежелательные организации
В России ужесточили ответственность за участие нежелательных организациях
Путин подписал законы об ответственности за участие в нежелательных организациях
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ организаций.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде ответственность была предусмотрена за участие только в иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых была признана нежелательной. Законы предусматривают введение ответственности за участие, в том числе, в нежелательных организациях с участием органов власти иностранных государств.
Первым законом предусматривается введение уголовной ответственности за осуществление деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной.
Так, за повторное участие в деятельности таких организаций (если ранее лицо было подвергнуто административному наказанию за данное правонарушение) предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.
За предоставление или сбор средств для финансирования любой нежелательной организации в российском законодательстве установлено наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, принудительных работ на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 1 до 5 лет.
Организация деятельности нежелательной организации повлечёт за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Второй закон вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций, за участие в которых можно получить наказание.
За участие в деятельности любой нежелательной организации, если это действие не содержит признаков уголовного деяния, в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
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