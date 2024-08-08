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В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком - 08.08.2024, ПРАЙМ
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В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком
В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком
Президент России Владимир Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика в случае нарушений требований дольщика и обеспечивающий... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T20:06+0300
2024-08-08T20:06+0300
экономика
россия
закон
ответственность
недвижимость
застройщики
дольщики
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика в случае нарушений требований дольщика и обеспечивающий единообразный подход к определению размера и пределов финансовой ответственности застройщика. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Как отмечалось в пояснительной записке, в настоящее время законодательно установлена "двойная ответственность" застройщика в случае нарушения требований потребителя, касающихся качества передаваемого дольщику объекта. В этом случае неустойка уплачивается с учетом двух законов - закона о защите прав потребителей и закона об участии в долевом строительстве. Теперь же все применимые нормы об ответственности сторон договора участия в долевом строительстве (неустойки (пени), проценты, штрафы) консолидируются на уровне отраслевого закона. Текст закона предусматривает исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности, а именно неустоек, пеней, штрафов, процентов, связанных с заключением, исполнением, изменением и (или) прекращением договора участия в долевом строительстве. Кроме того, адаптируются размеры неустоек, подлежащих уплате дольщику за нарушение требований к качеству объектов долевого строительства с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, а также устраняется правовая неопределенность в части размера неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о соразмерном уменьшении цены договора и о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков. Парламентарии также предлагали сократить гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливаемый договором долевого строительства с пяти до трех лет. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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россия, закон, ответственность, недвижимость, застройщики, дольщики
Экономика, РОССИЯ, закон, ответственность, Недвижимость, застройщики, дольщики
20:06 08.08.2024
 
В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком

Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика в случае нарушений требований дольщика и обеспечивающий единообразный подход к определению размера и пределов финансовой ответственности застройщика. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Как отмечалось в пояснительной записке, в настоящее время законодательно установлена "двойная ответственность" застройщика в случае нарушения требований потребителя, касающихся качества передаваемого дольщику объекта. В этом случае неустойка уплачивается с учетом двух законов - закона о защите прав потребителей и закона об участии в долевом строительстве. Теперь же все применимые нормы об ответственности сторон договора участия в долевом строительстве (неустойки (пени), проценты, штрафы) консолидируются на уровне отраслевого закона.
Текст закона предусматривает исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности, а именно неустоек, пеней, штрафов, процентов, связанных с заключением, исполнением, изменением и (или) прекращением договора участия в долевом строительстве.
Кроме того, адаптируются размеры неустоек, подлежащих уплате дольщику за нарушение требований к качеству объектов долевого строительства с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, а также устраняется правовая неопределенность в части размера неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о соразмерном уменьшении цены договора и о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков.
Парламентарии также предлагали сократить гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливаемый договором долевого строительства с пяти до трех лет.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
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ЭкономикаРОССИЯзаконответственностьНедвижимостьзастройщикидольщики
 
 
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