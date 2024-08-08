https://1prime.ru/20240808/otvetstvennost-850755348.html

В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком

В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком - 08.08.2024, ПРАЙМ

В России устранили двойную ответственность застройщика перед дольщиком

Президент России Владимир Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика в случае нарушений требований дольщика и обеспечивающий... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T20:06+0300

2024-08-08T20:06+0300

2024-08-08T20:06+0300

экономика

россия

закон

ответственность

недвижимость

застройщики

дольщики

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/72/842687217_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c7b92513d78a2c0d5b43e9417758f70b.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика в случае нарушений требований дольщика и обеспечивающий единообразный подход к определению размера и пределов финансовой ответственности застройщика. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Как отмечалось в пояснительной записке, в настоящее время законодательно установлена "двойная ответственность" застройщика в случае нарушения требований потребителя, касающихся качества передаваемого дольщику объекта. В этом случае неустойка уплачивается с учетом двух законов - закона о защите прав потребителей и закона об участии в долевом строительстве. Теперь же все применимые нормы об ответственности сторон договора участия в долевом строительстве (неустойки (пени), проценты, штрафы) консолидируются на уровне отраслевого закона. Текст закона предусматривает исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности, а именно неустоек, пеней, штрафов, процентов, связанных с заключением, исполнением, изменением и (или) прекращением договора участия в долевом строительстве. Кроме того, адаптируются размеры неустоек, подлежащих уплате дольщику за нарушение требований к качеству объектов долевого строительства с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, а также устраняется правовая неопределенность в части размера неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о соразмерном уменьшении цены договора и о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков. Парламентарии также предлагали сократить гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливаемый договором долевого строительства с пяти до трех лет. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://1prime.ru/20240808/arenda-850750657.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, закон, ответственность, недвижимость, застройщики, дольщики