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В России ввели штрафы за воспрепятствование Федеральной пробирной палате

В России ввели штрафы за воспрепятствование Федеральной пробирной палате - 08.08.2024, ПРАЙМ

В России ввели штрафы за воспрепятствование Федеральной пробирной палате

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за невыполнение законных требований и воспрепятствование... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:43+0300

2024-08-08T19:43+0300

2024-08-08T19:43+0300

экономика

россия

штраф

федеральная пробирная палата

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за невыполнение законных требований и воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностных лиц Федеральной пробирной палаты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Совершение данного правонарушения повлечет за собой штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 40 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 80 до 100 тысяч рублей. Закон также устанавливает штрафы за невыполнение в установленный срок предписаний Федеральной пробирной палаты. Для должностных лиц размер штрафов составит от 40 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 70 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, должностные лица Федеральной пробирной палаты наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в части производства, ввода в оборот или продажи товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и нанесению информации. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

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россия, штраф, федеральная пробирная палата