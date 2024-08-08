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В России ввели штрафы за воспрепятствование Федеральной пробирной палате
В России ввели штрафы за воспрепятствование Федеральной пробирной палате - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России ввели штрафы за воспрепятствование Федеральной пробирной палате
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за невыполнение законных требований и воспрепятствование... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:43+0300
2024-08-08T19:43+0300
2024-08-08T19:43+0300
экономика
россия
штраф
федеральная пробирная палата
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за невыполнение законных требований и воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностных лиц Федеральной пробирной палаты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Совершение данного правонарушения повлечет за собой штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 40 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 80 до 100 тысяч рублей. Закон также устанавливает штрафы за невыполнение в установленный срок предписаний Федеральной пробирной палаты. Для должностных лиц размер штрафов составит от 40 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 70 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, должностные лица Федеральной пробирной палаты наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в части производства, ввода в оборот или продажи товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и нанесению информации. Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
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россия, штраф, федеральная пробирная палата
Экономика, РОССИЯ, штраф, Федеральная пробирная палата
В России ввели штрафы за воспрепятствование Федеральной пробирной палате
В РФ ввели штрафы за воспрепятствование работе Федеральной пробирной палаты
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за невыполнение законных требований и воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностных лиц Федеральной пробирной палаты. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Совершение данного правонарушения повлечет за собой штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 40 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 80 до 100 тысяч рублей.
Закон также устанавливает штрафы за невыполнение в установленный срок предписаний Федеральной пробирной палаты. Для должностных лиц размер штрафов составит от 40 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 70 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
Кроме того, должностные лица Федеральной пробирной палаты наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в части производства, ввода в оборот или продажи товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и нанесению информации.
Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
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