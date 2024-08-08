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Раскрыто, как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам
Раскрыто, как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам - 08.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам
Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров с 2025 года будет осуществляться в два этапа – в феврале и апреле текущего года, сообщается на сайте... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T09:49+0300
2024-08-08T09:49+0300
2024-08-08T09:49+0300
пенсии
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров с 2025 года будет осуществляться в два этапа – в феврале и апреле текущего года, сообщается на сайте Соцфонда.С 1 января 2025 года вступит в силу закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Сама индексация состоится на месяц позже – с 1 февраля 2025 года, и далее она будет проводиться ежегодно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКаждая февральская индексация будет осуществляться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. При этом повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную часть, с учетом всех предыдущих индексаций.Второй этап повышения будет с 1 апреля каждого года. На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Это повышение будет касаться только страховой части пенсии, то есть той, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента.Индексация была приостановлена в 2016 году, однако по поручению президента в рамках ПМЭФ в 2024 году было принято решение ее возобновить.
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пенсии, соцфонд
Раскрыто, как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам
Соцфонд: пенсию работающим пенсионерам будут индексировать в феврале и марте
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ.
Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров с 2025 года будет осуществляться в два этапа – в феврале и апреле текущего года, сообщается на сайте
Соцфонда.
С 1 января 2025 года вступит в силу закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Сама индексация состоится на месяц позже – с 1 февраля 2025 года, и далее она будет проводиться ежегодно.
Каждая февральская индексация будет осуществляться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. При этом повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную часть, с учетом всех предыдущих индексаций.
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Второй этап повышения будет с 1 апреля каждого года. На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Это повышение будет касаться только страховой части пенсии, то есть той, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента.
Индексация была приостановлена в 2016 году, однако по поручению президента в рамках ПМЭФ в 2024 году было принято решение ее возобновить.