https://1prime.ru/20240808/plan-850763134.html

"Нереалистично". В Германии раскритиковали план Трампа по Украине

"Нереалистично". В Германии раскритиковали план Трампа по Украине - 08.08.2024, ПРАЙМ

"Нереалистично". В Германии раскритиковали план Трампа по Украине

Предлагаемый бывшим главой Белого дома и кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом однодневный план урегулирования конфликта на Украине не может быть... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T23:18+0300

2024-08-08T23:18+0300

2024-08-08T23:18+0300

политика

германия

сша

дональд трамп

урегулирование

конфликт

украина

россия

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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Предлагаемый бывшим главой Белого дома и кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом однодневный план урегулирования конфликта на Украине не может быть осуществлен. Такое мнение выразила в программе Hart aber fair на канале Das Erste сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Амира Мохамед Али.По ее словам, заключить сделку за 24 часа – "это нереалистичный сценарий". Али считает, подобные заявления Трампа ни чем иным как частью предвыборной кампании. Она также отметила, что размещение ракет из США на территории ФРГ станет причиной для большей военной эскалации.Трамп не раз заявлял, что после его переизбрания он урегулирует конфликт между Москвой и Киевом в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, говорил, что проблема является слишком сложной для такого простого решения.

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германия

сша

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германия, сша, дональд трамп, урегулирование, конфликт, украина, россия