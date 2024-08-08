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РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой

РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой - 08.08.2024, ПРАЙМ

РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил два дополнительных поезда между Курском и Москвой, а также одну "Ласточку" для обеспечения спроса на... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:29+0300

2024-08-08T21:29+0300

2024-08-08T21:31+0300

россия

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поезда

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил два дополнительных поезда между Курском и Москвой, а также одну "Ласточку" для обеспечения спроса на пассажирские перевозки, стоимость на проезд во всех допсоставах будет фиксированной, сообщили в компании. "Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки РЖД назначены дополнительные поезда между Курском и Москвой… Поезд №743 "Ласточка" Курск — Москва отправлением 9 августа из Москвы и 10 августа из Курска проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). Билеты на дополнительные поезда из Курска в продаже. Цены на них фиксированные", - говорится в сообщении. Между Москвой и Курском будет курсировать поезда № 205/206 отправлением из Курска 9 августа в 3.09 и прибытием в Москву в 15.40, а также № 235/236 отправлением с 9 по 14 августа из Москвы в 21.05 и из Курска в 20.20. Кроме того, РЖД для обеспечения безопасности частично изменили маршрут двух пассажирских поездов, следующих по территории Курской области."Маршрут двух поездов, следующих по территории Курской области, частично изменен", - говорится в сообщении. Это сделано "для обеспечения безопасности в пути следования", поясняет компания.Изменены маршруты поезда № 360/359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера и Калининграда с 7 по 12 августа. Вместо участка Льгов-Курчатов-Брянск поезда проследуют по участку Курск-Орел-Брянск. При этом на станциях Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля не будет посадки/высадки пассажиров.Также поезд № 141/142 Курск-Москва отправлением из Москвы и Курска с 8 по 13 августа вместо участка Курск – Льгов - Михайловский Рудник - Орел проследует по участку Курск-Поныри-Орел. При этом на ряде станций не будет посадки/высадки пассажиров (Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские).Информация об изменениях будет направлена в смс пассажирам, ожидающим эти поезда на станциях и вокзалах. Билеты с отмененных станций в указанные даты можно вернуть без дополнительных сборов и плат.Уточнить фактическое движение поездов можно в приложении "РЖД Пассажирам", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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россия, ржд, поезда