https://1prime.ru/20240808/politsiya-850753062.html

Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан

Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан - 08.08.2024, ПРАЙМ

Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями по применению административного выдворения в отношении граждан других... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T19:13+0300

2024-08-08T19:13+0300

2024-08-08T19:13+0300

россия

мвд

полиция

выдворение

мигранты

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями по применению административного выдворения в отношении граждан других государств, а также лиц без гражданства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Действующее законодательство предусматривает наличие указанных выше полномочий только у судей и сотрудников погранслужбы РФ. Согласно нововведениям, выдворяемых иностранцев и лиц без гражданства помещают в специальное учреждение на основании решения главы МВД России, руководителя территориального органа МВД РФ, руководителя ФСБ РФ, руководителя погранслужбы РФ либо их заместителей на срок, который не превышает 48 часов. В законе также предусмотрена возможность продления указанного срока судьей по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток. Закон вступит в силу по окончания 180 дней с даты его официальной публикации.

https://1prime.ru/20240729/migranty-850511111.html

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россия, мвд, полиция, выдворение, мигранты