https://1prime.ru/20240808/politsiya-850753062.html
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан - 08.08.2024, ПРАЙМ
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями по применению административного выдворения в отношении граждан других... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T19:13+0300
2024-08-08T19:13+0300
2024-08-08T19:13+0300
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями по применению административного выдворения в отношении граждан других государств, а также лиц без гражданства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Действующее законодательство предусматривает наличие указанных выше полномочий только у судей и сотрудников погранслужбы РФ. Согласно нововведениям, выдворяемых иностранцев и лиц без гражданства помещают в специальное учреждение на основании решения главы МВД России, руководителя территориального органа МВД РФ, руководителя ФСБ РФ, руководителя погранслужбы РФ либо их заместителей на срок, который не превышает 48 часов. В законе также предусмотрена возможность продления указанного срока судьей по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток. Закон вступит в силу по окончания 180 дней с даты его официальной публикации.
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россия, мвд, полиция, выдворение, мигранты
РОССИЯ, МВД, полиция, выдворение, Мигранты
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан
Путин подписал закон о праве полиции выдворять за пределы РФ иностранных граждан
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями по применению административного выдворения в отношении граждан других государств, а также лиц без гражданства. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Действующее законодательство предусматривает наличие указанных выше полномочий только у судей и сотрудников погранслужбы РФ.
Согласно нововведениям, выдворяемых иностранцев и лиц без гражданства помещают в специальное учреждение на основании решения главы МВД России, руководителя территориального органа МВД РФ, руководителя ФСБ РФ, руководителя погранслужбы РФ либо их заместителей на срок, который не превышает 48 часов.
В законе также предусмотрена возможность продления указанного срока судьей по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток.
Закон вступит в силу по окончания 180 дней с даты его официальной публикации.
ЛДПР предложила создать "Кодекс мигранта"