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Акционерам непубличных АО разрешили передавать полномочия правлению

Акционерам непубличных АО разрешили передавать полномочия правлению - 08.08.2024, ПРАЙМ

Акционерам непубличных АО разрешили передавать полномочия правлению

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий акционерам непубличных акционерных обществ передавать решение ряда вопросов правлению или дирекции,... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T21:52+0300

2024-08-08T21:52+0300

2024-08-08T21:52+0300

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий акционерам непубличных акционерных обществ передавать решение ряда вопросов правлению или дирекции, если это не противоречит уставу общества. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на совершенствование регулирования корпоративных отношений и повышение эффективности корпоративных процедур. В частности, он допускает передачу коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) непубличного АО ряда вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров, если это предусмотрено уставом общества. Это, в частности, вопросы, касающиеся выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев; утверждения годовой отчетности; участия в финансово-промышленных группах и ассоциациях. При этом запрещается передавать решение этих вопросов единоличному исполнительному органу (директору, гендиректору) непубличного АО. А в уставе непубличного АО разрешается относить к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) вопрос о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке. Одновременно определяется перечень вопросов, которые собрание акционеров не может передать на решение коллегиального исполнительного органа непубличного АО. В их числе вопросы, связанные с изменением устава, реорганизацией и ликвидацией общества, увеличением и уменьшением уставного капитала, назначением аудиторской организации или индивидуального аудитора, распределением прибыли, дроблением акций, согласованием крупных сделок, принятием решений о листинге и делистинге акций, утверждением внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО. Кроме того, уточняется, что лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены его коллегиального исполнительного органа не могут составлять более четверти в совете директоров (наблюдательном совете) общества и не могут возглавлять совет. Ранее такой запрет был предусмотрен лишь для председателя правления общества. Схожие изменения вносятся в законодательство относительно полномочий общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Кроме того, закон устанавливает, что личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее 100 миллионов рублей, относятся к квалифицированным инвесторам. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://1prime.ru/20240808/redomitsilyatsiya-850759120.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ао, закон, полномочия