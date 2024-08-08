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Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Скуратов покинул пост
Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Скуратов покинул пост - 08.08.2024, ПРАЙМ
Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Скуратов покинул пост
Кирилл Скуратов стал новым генеральным директором "Уральских авиалиний". Сергей Скуратов, отец Кирилла Скуратова, покинул этот пост, предает пресс-служба... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T13:38+0300
2024-08-08T13:38+0300
2024-08-08T13:38+0300
уральские авиалинии
гендиректор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Кирилл Скуратов стал новым генеральным директором "Уральских авиалиний". Сергей Скуратов, отец Кирилла Скуратова, покинул этот пост, предает пресс-служба авиакомпании."Совет директоров ОАО АК "Уральские авиалинии" на внеочередном собрании принял решение об отставке Сергея Николаевича Скуратова с поста генерального директора авиакомпании", – говорится в сообщении. Также подчеркивается, что это связано с его выходом на пенсию.Кирилл Скуратов, ставший гендиректором перевозчика, ранее занимал должность коммерческого директора и первого заместителя гендиректора компании.
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уральские авиалинии, гендиректор
Уральские авиалинии, гендиректор
Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Скуратов покинул пост
Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний" в связи с выходом на пенсию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Кирилл Скуратов стал новым генеральным директором "Уральских авиалиний". Сергей Скуратов, отец Кирилла Скуратова, покинул этот пост, предает пресс-служба авиакомпании.
"Совет директоров ОАО АК "Уральские авиалинии" на внеочередном собрании принял решение об отставке Сергея Николаевича Скуратова с поста генерального директора авиакомпании", – говорится в сообщении. Также подчеркивается, что это связано с его выходом на пенсию.
Кирилл Скуратов, ставший гендиректором перевозчика, ранее занимал должность коммерческого директора и первого заместителя гендиректора компании.
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