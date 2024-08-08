https://1prime.ru/20240808/post-850742056.html

Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Скуратов покинул пост

Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Скуратов покинул пост - 08.08.2024, ПРАЙМ

Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Скуратов покинул пост

Кирилл Скуратов стал новым генеральным директором "Уральских авиалиний". Сергей Скуратов, отец Кирилла Скуратова, покинул этот пост, предает пресс-служба... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T13:38+0300

2024-08-08T13:38+0300

2024-08-08T13:38+0300

уральские авиалинии

гендиректор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – ПРАЙМ. Кирилл Скуратов стал новым генеральным директором "Уральских авиалиний". Сергей Скуратов, отец Кирилла Скуратова, покинул этот пост, предает пресс-служба авиакомпании."Совет директоров ОАО АК "Уральские авиалинии" на внеочередном собрании принял решение об отставке Сергея Николаевича Скуратова с поста генерального директора авиакомпании", – говорится в сообщении. Также подчеркивается, что это связано с его выходом на пенсию.Кирилл Скуратов, ставший гендиректором перевозчика, ранее занимал должность коммерческого директора и первого заместителя гендиректора компании.

https://1prime.ru/20240807/fesco-850713545.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уральские авиалинии, гендиректор