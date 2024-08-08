https://1prime.ru/20240808/preferentsii-850761987.html
Российские поставщики получат преференции при госзакупках
Российские поставщики получат преференции при госзакупках - 08.08.2024, ПРАЙМ
Российские поставщики получат преференции при госзакупках
Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который позволит установить единый порядок предоставления преимущества... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T22:42+0300
2024-08-08T22:42+0300
2024-08-08T22:42+0300
экономика
россия
закон
госзакупки
поставщики
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который позволит установить единый порядок предоставления преимущества отечественным товарам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан для дальнейшего упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ). Закон устанавливает правовые основания для полного запрета либо для ограничений на участие в торгах определенных иностранных товаров (работ, услуг). В частности, он предусматривает переход от принципа "третий лишний" к более жесткому - "второй лишний" (когда иностранные заявки снимаются с торгов при наличии хотя бы одной российской). Предполагается, что это усилит стимулы для инвестирования и наращивания производства российской продукции. Еще одной преференцией станет применение ко всем российским товарам коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. В случае конкуренции нескольких отечественных продуктов предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правила проведения конкурсных закупок и выбора победителя на них должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов. Это позволит стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельхозмашиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и других значимых для страны сферах. Закон, содержащий и другие положения, вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок. При этом большинство изменений начнет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.
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россия, закон, госзакупки, поставщики
Экономика, РОССИЯ, закон, госзакупки, поставщики
Российские поставщики получат преференции при госзакупках
Путин подписал закон о преференциях российским поставщикам при госзакупках
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который позволит установить единый порядок предоставления преимущества отечественным товарам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон разработан для дальнейшего упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ).
Закон устанавливает правовые основания для полного запрета либо для ограничений на участие в торгах определенных иностранных товаров (работ, услуг). В частности, он предусматривает переход от принципа "третий лишний" к более жесткому - "второй лишний" (когда иностранные заявки снимаются с торгов при наличии хотя бы одной российской). Предполагается, что это усилит стимулы для инвестирования и наращивания производства российской продукции.
Еще одной преференцией станет применение ко всем российским товарам коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. В случае конкуренции нескольких отечественных продуктов предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, правила проведения конкурсных закупок и выбора победителя на них должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов. Это позволит стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельхозмашиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и других значимых для страны сферах.
Закон, содержащий и другие положения, вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок. При этом большинство изменений начнет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.
ФАС выявила госзакупки по фальшивым документам на миллиарды рублей