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Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4%

Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4% - 08.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4%

Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2023-2024 финансового года, закончившихся 30 июня, увеличилась на 4% и... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T09:21+0300

2024-08-08T09:21+0300

2024-08-08T09:21+0300

siemens

чистая прибыль

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2023-2024 финансового года, закончившихся 30 июня, увеличилась на 4% и составила 6,878 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8 евро против 7,77 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 1,5% - до 55,118 миллиарда евро. По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала чистую прибыль в 2,1 миллиарда евро против 1,44 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 2,48 евро против 1,59 евро в прошлом году. Квартальная выручка выросла на 4% - до 18,9 миллиарда евро. Компания также подтвердила свой прогноз на текущий финансовый год и ожидает базовую прибыль на акцию (EPS до PPA) на уровне 10,4-11 евро по сравнению с 9,6-9,9 евро в прошлом финансовом году. Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.

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siemens, чистая прибыль