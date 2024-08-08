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Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4% - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4%
Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4% - 08.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4%
Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2023-2024 финансового года, закончившихся 30 июня, увеличилась на 4% и... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T09:21+0300
2024-08-08T09:21+0300
siemens
чистая прибыль
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2023-2024 финансового года, закончившихся 30 июня, увеличилась на 4% и составила 6,878 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8 евро против 7,77 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 1,5% - до 55,118 миллиарда евро. По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала чистую прибыль в 2,1 миллиарда евро против 1,44 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 2,48 евро против 1,59 евро в прошлом году. Квартальная выручка выросла на 4% - до 18,9 миллиарда евро. Компания также подтвердила свой прогноз на текущий финансовый год и ожидает базовую прибыль на акцию (EPS до PPA) на уровне 10,4-11 евро по сравнению с 9,6-9,9 евро в прошлом финансовом году. Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.
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siemens, чистая прибыль
Siemens, чистая прибыль
09:21 08.08.2024
 
Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла на 4%

Чистая прибыль Siemens за 9 месяцев 2023-2024 фингода выросла до 6,9 млрд евро

© AFP / Michele TantussiФлаг с логотипом компании Siemens
Флаг с логотипом компании Siemens - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© AFP / Michele Tantussi
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2023-2024 финансового года, закончившихся 30 июня, увеличилась на 4% и составила 6,878 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 8 евро против 7,77 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 1,5% - до 55,118 миллиарда евро.
По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала чистую прибыль в 2,1 миллиарда евро против 1,44 миллиарда годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 2,48 евро против 1,59 евро в прошлом году. Квартальная выручка выросла на 4% - до 18,9 миллиарда евро.
Компания также подтвердила свой прогноз на текущий финансовый год и ожидает базовую прибыль на акцию (EPS до PPA) на уровне 10,4-11 евро по сравнению с 9,6-9,9 евро в прошлом финансовом году.
Фосагро
Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента
Вчера, 19:41
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.
 
Siemensчистая прибыль
 
 
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