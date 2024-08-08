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Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19% - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19%
Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19% - 08.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T14:36+0300
2024-08-08T14:36+0300
restaurant brands
чистая прибыль
акции
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 18,6% в годовом выражении и составила 510 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,6 доллара против 1,37 доллара годом ранее. Выручка увеличилась в годовом выражении на 13,5% - до 3,819 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 16,2% - до 280 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,88 доллара против 0,77 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,86 доллара при прогнозе прибыли в 1,18 доллара, который приводит MarketWatch со ссылкой на FactSet. Выручка по итогам квартала выросла на 17,2% и составила 2,08 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,882 миллиарда долларов. Общесистемные продажи Burger King за три месяца снизились на 0,7% после роста на 8,1% годом ранее; Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) - выросли на 4,6% после 9,9% год назад; а рост продаж бренда Tim Hortons замедлился до 5,4% с 12,1% годом ранее. По состоянию на конец квартала компания сократила количество ресторанов Burger King на 1,7% - до 7133. Число ресторанов Tim Hortons выросло на 0,1% - до 4507, PLK - на 4,3%, до 3437. До начала основных торгов в США акции Restaurant Brands International дешевеют на 2,5%. Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является одним из крупнейших в мире операторов сетей быстрого питания. Сеть насчитывает свыше 30 тысяч ресторанов более чем в 120 странах.
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restaurant brands, чистая прибыль, акции
Restaurant Brands, чистая прибыль, Акции
14:36 08.08.2024
 
Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19%

Чистая прибыль Restaurant Brands в I полугодии выросла на 19% - до $510 млн

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРесторан сети быстрого питания "Вкусно и точка"
Ресторан сети быстрого питания Вкусно и точка - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 18,6% в годовом выражении и составила 510 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,6 доллара против 1,37 доллара годом ранее. Выручка увеличилась в годовом выражении на 13,5% - до 3,819 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 16,2% - до 280 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,88 доллара против 0,77 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,86 доллара при прогнозе прибыли в 1,18 доллара, который приводит MarketWatch со ссылкой на FactSet. Выручка по итогам квартала выросла на 17,2% и составила 2,08 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,882 миллиарда долларов.
Общесистемные продажи Burger King за три месяца снизились на 0,7% после роста на 8,1% годом ранее; Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) - выросли на 4,6% после 9,9% год назад; а рост продаж бренда Tim Hortons замедлился до 5,4% с 12,1% годом ранее. По состоянию на конец квартала компания сократила количество ресторанов Burger King на 1,7% - до 7133. Число ресторанов Tim Hortons выросло на 0,1% - до 4507, PLK - на 4,3%, до 3437.
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14:21
До начала основных торгов в США акции Restaurant Brands International дешевеют на 2,5%.
Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является одним из крупнейших в мире операторов сетей быстрого питания. Сеть насчитывает свыше 30 тысяч ресторанов более чем в 120 странах.
 
Restaurant Brandsчистая прибыльАкции
 
 
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