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Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19%

Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19% - 08.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Restaurant Brands в первом полугодии выросла на 19%

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T14:36+0300

2024-08-08T14:36+0300

2024-08-08T14:36+0300

restaurant brands

чистая прибыль

акции

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 18,6% в годовом выражении и составила 510 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,6 доллара против 1,37 доллара годом ранее. Выручка увеличилась в годовом выражении на 13,5% - до 3,819 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 16,2% - до 280 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,88 доллара против 0,77 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,86 доллара при прогнозе прибыли в 1,18 доллара, который приводит MarketWatch со ссылкой на FactSet. Выручка по итогам квартала выросла на 17,2% и составила 2,08 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,882 миллиарда долларов. Общесистемные продажи Burger King за три месяца снизились на 0,7% после роста на 8,1% годом ранее; Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) - выросли на 4,6% после 9,9% год назад; а рост продаж бренда Tim Hortons замедлился до 5,4% с 12,1% годом ранее. По состоянию на конец квартала компания сократила количество ресторанов Burger King на 1,7% - до 7133. Число ресторанов Tim Hortons выросло на 0,1% - до 4507, PLK - на 4,3%, до 3437. До начала основных торгов в США акции Restaurant Brands International дешевеют на 2,5%. Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является одним из крупнейших в мире операторов сетей быстрого питания. Сеть насчитывает свыше 30 тысяч ресторанов более чем в 120 странах.

https://1prime.ru/20240808/inflyatsiya-850742963.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

restaurant brands, чистая прибыль, акции