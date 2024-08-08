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Названы причины снижения прокачки "Газпрома" через ГИС "Суджа"

Названы причины снижения прокачки "Газпрома" через ГИС "Суджа" - 08.08.2024, ПРАЙМ

Названы причины снижения прокачки "Газпрома" через ГИС "Суджа"

Снижение поставок российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" по украинскому коридору, вероятно, связано с сокращением заявок со стороны... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T18:59+0300

2024-08-08T18:59+0300

2024-08-08T18:59+0300

энергетика

россия

гис "суджа"

прокачка

транзит газа через украину

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Снижение поставок российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" по украинскому коридору, вероятно, связано с сокращением заявок со стороны европейских покупателей из-за рыночной причины - подорожал газ по контрактам "Газпрома", привязанным к спотовому рынку с некоторым временным лагом, сказал в комментарии РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С начала года прокачка газа из России через Украину держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня - до 39,4 миллиона кубометров, а 8 августа - до 37,3 миллиона кубометров. Снижение объемов прокачки газа периодически случается, отметил эксперт: в прошлом году, например, поставки шли на полную мощность не каждый день, тогда как в этом, наоборот, российский газ был востребован и заявка на прокачку была у 42,4 миллиона кубометров в сутки почти каждый день. "Сейчас снижение, думаю, вряд ли связано с боевыми действиями... Если бы была остановка транзита, мы бы это мгновенно увидели. Европейцы сразу зафиксировали бы падение давления в трубе. Такая ситуация, думаю, связана скорее с сокращением заявок со стороны европейцев. Рыночная конъюнктура вероятнее - за эту версию. Почему были постоянные заявки полной загрузки на российский газ? Потому что на спотовых рынках постоянно повышалась цена", - сказал Юшков. "И вот в последний, наверное, месяц цены понизились с уровня 400 долларов до 350 долларов, а иногда даже 330 долларов за тысячу кубометров. Когда на рынке происходит такое снижение, поставки "Газпрома" начинают проигрывать, потому что у него привязка цены в контрактах к спотовому рынку, но с лагом – в разных контрактах по-разному, но лаг везде: где-то месяц, где-то два, где-то три", – уточнил эксперт. Вполне возможно, что сейчас газ на споте уже подешевел, если не брать подорожание последних дней, а по контрактам "Газпрома" – еще нет, предположил Юшков. В результате покупать у Газпрома" стало менее выгодно, поэтому заявки пошли вниз, добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.

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россия, гис "суджа", прокачка, транзит газа через украину